مراسل صدى البلد: قمة أوروبية أوكرانية ستعقد الجمعة 3 فبراير فى كييف

أكد مجدي يوسف مراسل صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، وهذا الدعم سياسي، و مادي و عسكريًا، وأن هناك بيانات كثيرة خرجت من الاتحاد.

وأضاف مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة أوروبية أوكرانيا ستعقد، يوم الجمعة 3 فبراير فى كييف.

ولفت إلى أن الرئيس الاوكراني، كان لديه مشكلة فى الحصول على دعم مالى أعلي، من دول الاتحاد الأوروبي، وأنه كان يريد 18 مليار يورو دعم جديد.

وأشار إلى أن زيارة وفد من دول الاتحاد الأوروبي لـ أوكرانيا يكون لزيادة الدعم السياسي الأوروبي لكييف.

وتابع أن الرأي العالم الأوربي لم يكن فى نفس الحالة كما كان فى الماضي، وذلك بسبب الغلاء، وبسبب قطع الكهرباء و مشكلات كثيرة.

وأوضح أن هناك مشكلات كثيرة فى أوكرانيا، وذلك بسبب عدم وصول الأموال لـ الأماكن الصحيحة، وأن هناك استقالات لعدد من المسئولين في نظام الحكم بأوكرانيا بسبب الفساد.