أخبار التعليم.. لطلاب إعلام القاهرة.. اعرف تفاصيل مسابقة "اعمل لوجو".. فرصة للحصول على منح مقدمة من جامعة بأوزبكستان للعام الدراسي 2022-2023|اعرف التفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مرصد القطامية الفلكي يفتح أبوابه لأستقبال الزائرين الراغبين في مشاهدة المذنب الأخضر

قال الدكتور محمد صادق مدير مرصد القطامية الفلكى الكبير، والذي يتبع المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المرصد يفتح أبوابه لجميع الراغبين في مشاهدة ظاهرة المذنب الأخضر النادر والذي يدور الأرض مره كل 50 الف سنة، للجمهور من الهواة والمهتمين بعلوم الفضاء والفلك.

لطلاب إعلام القاهرة … اعرف تفاصيل مسابقة "اعمل لوجو"

أعلنت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، يأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية اتحاد طلاب جامعة القاهرة.



فرصة للحصول على منح مقدمة من جامعة بأوزبكستان للعام الدراسي 2022-2023|اعرف التفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة الخارجية أن وزارة السياحة والتراث الثقافى بجمهورية أوزبكستان قد أعلنت عن المنح التعليمية لبرامج الدراسات العليا المُقدمة من جامعة “Silk Road” International University of tourism and Cultural Heritage فى مدينة سمرقند لمواطني جمهورية مصر العربية.

اليوم.. جامعة عين شمس تستضيف منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية

أعلنت جامعة عين شمس عن استضافتها لمنافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير2023، بالتعاون مع إدارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة في إطار رسالة جامعة عين شمس لدعم البحوث العلمية وتحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030 للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.