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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

المسابقة البحثية لطلاب الجامعات المشاركة في مبادرة لمكافحة الفساد.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني و الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  عن فتح باب التقدم لطلاب جامعة عين شمس للمشاركة في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار الخطة التنفيذية للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب "جريس".

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وطالبت جامعة عين شمس  الطلاب الاشتراك في المسابقة البحثية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بين الجامعات المشاركة في مبادرة (جريس)، والتي تهدف إلى بناء جيل من الشباب قادر على حل المشكلات المتعلقة بالفساد وأسبابه وطرقه في شتى المجالات، وإعداد سياسات وتوصيات مبتكرة  تساعد صانعي القرار في القضاء على الفساد ومواجهته.

وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة الأخذ بالإرشادات العامة التالية كشرط للتقدم للمسابقة:
١- أن يكون المتقدمون للمسابقة من طلاب الجامعة.
 
٢- يتم الاشتراك في هيئة فرق من الطلاب من تخصصات مختلفة، بحد أقصى خمسة طلاب في كل فريق، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

٣- يتقدم كل فريق ببحث لا يتجاوز ثماني صفحات.
٤- يقدم كل فريق ملخص سياسات يطرح حلولا مبتكرة للتعامل مع ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، ويحدد كل فريق القضية التي يتناولها في ضوء قراءته وتحليله للوثائق اللازمة ومن أهمها: الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بنسخها الثلاث للفترات من: (٢٠١٤-۲۰۱۸م)، (۲۰۱۹- ۲۰۲۲م)، (۲۰۲۳-۲۰۳۰م)، ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتقرير التنمية البشرية المصري ٢٠٢١، وغيره من الدراسات ذات الصلة.
٥- يختار كل فريق صانع القرار الذي يوجه إليه ملخص السياسات، كما يختار الموضوع الذي يدور حوله ملخص السياسات (التعليم قبل الجامعي، التعليم العالي، القطاع الصحي، الجهاز الإداري للدولة، الخدمات العامة وغيرها ).
٦- يتكون ملخص السياسات من:

أ. المكونات الأساسية: (العنوان - ملخص تنفيذي - مقدمة – تحليل الموقف - تصميم البدائل التوصيات-خاتمة- المراجع والهوامش).

ب. المكونات المكملة (بشرط أن تضيف): (إطارات شارحة أو ملخصة- حالات تطبيقية- جداول- أشكال- صور توضيحية).

ج. المكونات الشكلية:( الترويسة Header)- معد الورقة (الاسم/ الوظيفة)- الشكر والتقدير – تفصيلات الإصدار( الجهات المنظمة، المبادرة التي يأتي في إطارها الملخص).
د. يرفق عرض تقديمي مفصل، وفيديو تعليمي شارح لكل مكون من مكونات ملخص السياسات المشار إليها.
۷- ترشح الجامعة بحثين من الأبحاث المقدمة، لخوض التصفيات مع الأبحاث المقدمة من الجامعات الأخرى المشاركة في المبادرة.
۸- تتوجه الفرق الراغبة في المشاركة إلى إدارة رعاية الشباب بالجامعة للتسجيل في الفترة من (5 يناير إلى ٩ من فبراير ۲۰۲۳).

وكان قد عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس اجتماعه السادس والعشرين، بمقر كلية الألسن بالجامعة مع  الدكتور صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق،  وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين للشئون العلمية في دول الاتحاد الأوروبي، والرئيس الإقليمي الممثل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجمعية الدولية لرؤساء الجامعات سابقا ، والحاصل على جائزة جامعة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية والحاصل أيضا على  العديد من الجوائز المتنوعة والأوسمة الرفيعة من العديد من الدول العربية والأجنبية تقديرا لجهوده الرائدة.

وقد شهد اللقاء  الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن التى أشارت إلى الجهود الكبيرة التى قام بها الدكتور صالح هاشم في خدمة الجامعة  والوطن وأنه فخر لكلية الألسن والجامعة.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني المسابقة البحثية وزارة التعليم العالى الرقابة الإدارية جريس Jobs Education

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