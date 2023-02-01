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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أقل من العام الماضي

بشأن أسعار عُمرة رمضان.. غرفة شركات السياحة تكشف مفاجأة سارة للمصريين|فيديو

الحج والعُمرة
الحج والعُمرة

أكد باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن تأشيرة السعودية الجديدة  يجب أن تكون رحلة ترانزيت، وليست رحلة مباشرة، مشيرًا إلى أن رحلات العُمرة المباشرة يجب أن تكون عبر الشركات المصرية.

 

وقال باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن الأسعار العام الحالي لعُمرة رمضان قد تكون أقل من العام الماضي، حيث كانت تصل لـ 50 ألف جنيه.

 

 تأشيرتك تذكرتك

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن السعودية فتحت التأشيرات على مصراعيها من الزيارة الشخصية والتجارية والعُمرة ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال تأشيرتك تذكرتك.

شركات السياحة تأشيرة السعودية عمرة رمضان السعودية رحلات العمرة

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