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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: توقعات باستخدام روسيا النووي مع زيادة الضغط الأوروبي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك العديد من بؤر الصراع في العالم مثل بؤرة  الشرق الأوسط، وأوكرانيا، وبؤرة اليابان وكوريا الشمالية والجنوبية، وبؤرة الصين وتايوان، مشيرًا إلى أن هناك خطوطًا حمراء في هذه الدول كان مستقرًا مثل عدم  بيع  أسلحة من نوعية معينة لبعض الدول، أو عدم رفع قيمة تمويل الأسلحة عن امكانيات معينة، ولكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية كسرت كل الخطوط الحمراء.

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وأضاف "هشام الحلبي"، خلال حواره مع الإعلاميان نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هزيمة أي طرف في الصراع الدولي قد يؤدي إلى استخدام أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن هزيمة موسكو بشكل مهين، ليس في صالح الغرب بالكامل.

وتابع أن روسيا استخدمت كافة الاسلحة المتقدمة، وقد تستخدم الأسلحة النووية الفترة المقبلة مع زيادة الضغط الأوروبي، معقبًا: "استخدام النووي يؤدي إلى وقف الاستيراد من هذه المنطقة بالكامل". 


 ولفت إلى أن ما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية ليس في صالح أوروبا والعالم أجمع، وسيؤدي إلى زيادة الصراع الفترة المقبلة، مضيفًا ان الدبلوماسية غير قادرة على تحجيم التصعيد العسكري في الحرب الروسية الأوكرانية.

هشام الحلبى اسلحة الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكرانية ناصر العسكرية

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