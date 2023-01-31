الخارجية الأمريكية: بوتين من يستطيع إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديو

أكد صامويل وربيرج المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ، إن الرئيس الروسي بوتين لديه القدرة على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعلى صعيد أخر ، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكي ، خلال اتصال عب الفيديو ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك حالة تشاور وتواصل دائم مع مصر بشأن القضية الفلسطينية ، مشيرا إلى أن مصر تلعب دور جوهري في ملف القضية الفلسطينية .

وتابع ، أنهم لا يرون أن هناك أي سبب لتصعيد العنف في فلسطين ، مسترسلا : “ أدعو كل الأطراف لخفض وتيرة التصعيد، وحل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية ” .