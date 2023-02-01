نفسي مرة تقول غلطت.. رد ناري من حازم إمام على مرتضى منصور

ردّ حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن أزمة قيد اللاعبين الجدد.

وكتب حازم إمام عبر صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “طبعًا كل اللي اتقال ده أي كلام وكذب كالعادة والله العظيم ولا حد كلمني، نفسي أعرف إيه كمية الغل والافتراء اللي عندك، هتموت تكره الناس فيه، بتتبلي علي الواحد وحاشر اسمي في أي حاجة.. نفسي مرة تقول إنك غلطت مش لازم تشيل الناس غلطاتك، حسبي الله ونعم الوكيل”.

اتحاد الكرة يؤكد عدم قيد لاعبي الزمالك

وكان قد أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسئولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسئولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي.

ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواء نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك، وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية، التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد.

لذلك أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسئوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط.