ناهد السباعي تروج لـ فيلم اتنين للإيجار عبر إنستجرام

روجت الفنانة ناهد السباعي لـ فيلمها الجديد "اتنين للإيجار" وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت ناهد بوستر الفيلم، وكتبت"حاليا فيلم اتنين للإيجار في جميع دور العرض مصر والسعودية".



وتشارك الفنانة ناهد السباعي، خلال أحداث فيلم “اتنين للإيجار” بطولة إحدى حكايات الفيلم، وبطولة حكاية تشاركها مع النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.