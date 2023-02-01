بإطلالة متميزة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت هنا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانًا أخضر مكشوف الكتف، ومعتمدة علي الميكاب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

يذكر أن الفنانة هنا الزاهد عبرت عن سعادتها بمشاركتها في حفل قادرون باختلاف.

ونشرت هنا الزاهد مقطع فيديو لها خلال مشاركتها وعلقت قائلة: "فخورة إني كنت جزء من احتفالية قادرون باختلاف.. شكرا للرئيس فخورة وسعيدة اني وقفت قدام سيادتك.. مبسوطة إني اتعرفت على اجمل ملايكة شطار وموهوبين بجد.