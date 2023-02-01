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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع استمرار التصعيد في الآراضي الفلسطينية المحتلة.. هل تقترب انتفاضة ثالثة؟

صدى البلد

حذرت صحيفة ذا جارديان البريطانية في مقال مطول لها من انطلاق انتفاضة فلسطينية ثالثة قائلة: “لم يعد السؤال هو ما إذا كان من الممكن حدوث انتفاضة ثالثة، ولكن ما الذي يمكن عمله لتفاديها."

 في استطلاع حديث للرأي، يعتقد 61٪ من الفلسطينيين و 65٪ من اليهود الإسرائيليين أن احتمالية حدوق انتفاضة ثالثة يلوح في الأفق. 

في هذا السياق، طار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، لكن الدعوات الغامضة للتهدئة لن تنهي الأزمة.

وأضافت ذا جارديان أنه “جادل البعض بأن انتفاضة ثالثة جارية بالفعل." 

وكان العام الماضي هو الأكثر دموية على الإطلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ انتهاء الانتفاضة الثانية في عام 2005، حيث استشهد نحو 150 فلسطينيا، واستشهد 49 فلسطينيا آخر في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة في أغسطس. ثم، الخميس الماضي، اغتالت غارات الاحتلال الإسرائيلي الأكثر دموية في الضفة الغربية المحتلة منذ عقود 10 فلسطينيين.

 

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مع استمرار التصعيد في الآراضي الفلسطينية المحتلة.. هل تقترب انتفاضة ثالثة؟

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