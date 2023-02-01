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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد توقف بسبب حادث.. عودة الحركة المرورية إلى طريق «القاهرة- الفيوم»

أرشيفية
أرشيفية

عادت الحركة مُجددًا إلى طريق القاهرة الفيوم بعد شلل مروري استمر نحو الساعتين، وذلك إثر حادث تصادم مروع لسيارتي ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة.

ودفعت إدارة المرور بأوناش إغاثة لإزالة آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها فيما توافدت سيارات الإسعاف لتقديم الدعم الطبي للمصابين.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه اتجاه ميدان الرماية وسط كثافات مرورية، بدائرة محافظة الفيوم.

وعلى الفور كلّف بانتقال الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة، مما أسفر عن تهشم الأولى وانقلاب الثانية بنهر الطريق.

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