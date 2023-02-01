بـ 99 ألف جنيه.. سعر بيجو 406 في سوق المستعمل |صور

نجحت العلامة التجارية الفرنسية بيجو في حجز مكانة متقدمة بالسوق المصرية خاصة في أواخر حقبة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، وذلك بفضل سياراتها الاقتصادية التي وصفت بالاعتمادية والقيمة مقابل السعر.

بيجو 406 موديل 1998

وتعتبر السيارة بيجو 406 موديل 1998 أحد أشهر إصدارات الأسد الفرنسي، وتم إنتاج العديد من النسخ بخيارات مختلفة من المحركات، تعمل بالبنزين أو الديزل، وأصبحت واحدة من أفضل السيارات مبيعاً التي تعمل بالديزل في أوروبا.

وشهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

بيجو 406 موديل 1998

مواصفات السيارة بيجو 406 موديل 1998

تعتمد السيارة بيجو 406 موديل 1998 على محرك بسعة 1400 سي سي أو 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر فريقة من الداخل حسب وصف البائع.

تأتي السيارة بيجو 406 موديل 1998 بعدة كماليات وإضافات مثل زجاج كهربائي، ومرايا كهربائية، وبارو سترينج، وسنتر لوك، وتكييف، وبلوتوث، ومدخل AUX، ومدخل USB، وقفل مركزي للأبواب وكشافات ضباب، وسبويلر خلفي.

بيجو 406 موديل 1998

أسعار السيارة بيجو 406 موديل 1998

يبدأ سعر بيجو 406 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 99 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.