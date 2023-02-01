عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع صادم يكشف موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

بايدن وترامب
بايدن وترامب

كشف استطلاع حديث أجرته قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن نحو ثلثي الأمريكيين يتخذون موقفا سلبيا من إمكانية ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، وخليفته الرئيس الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 52% من الأمريكيين "غير راضين جدًا" عن ترشح ترامب، و14% ينظرون إلى الموضوع بشكوك وتحفظ.

وقال 48% من الأمريكيين إنهم يشعرون بعدم الارتياح من ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة، و19% لديهم شكوك وتحفظات بهذا الشأن.

وأيد ترشح ترامب 34%، وترشح بايدن 32% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع.

كما وجد الاستطلاع أن ترامب لديه مزيد من الإثارة، حيث قال 15% من المشاركين إنهم متحمسون لترشح الرئيس السابق للبيت الأبيض، مقارنة بـ 7% قالوا الشيء نفسه عن بايدن. 

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن عن ترشحه في أواخر العام الماضي للرئاسة لعام 2024. وتحدّث بايدن عن نيته الترشح أيضًا، لكنه لم يعلن انطلاق الحملة رسميًا بعد.

ترامب دونالد ترامب ترامب وبايدن جو بايدن انتخابات الرئاسة الامريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

مفاجأة.. سافيو اجبر كولر استبعاده من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلى بخصوص البرازيلي سافيو

ترشيحاتنا

تحليل دقيق.. دراسة فرنسية تتمكن من كشف طريقة بناء الأهرامات |تفاصيل

أكثر السيارات مبيعاً من تويوتا في السعودية 2022

مرصد القطامية يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين الراغبين في مشاهدة المذنب الأخضر.. اليوم

صيغة للصلاة على النبي لجلب الرزق بسرعة جدا

أم تترك رضيعها وحيدًا بالشاطئ وتذهب لشرب القهوة.. وفعل صادم من الشرطة البولاندية

استطلاع صادم يكشف موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجربة ومضمونة.. 3 أطعمة تحميك من انسداد الشرايين وارتفاع ضغط الدم

تعبت من المسكنات والأدوية.. 3 حيل مجربة ومضمونة لتخفيف آلام الركبة

بجمبسيوت لافت.. نجوى كرم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ