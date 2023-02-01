استطلاع صادم يكشف موقف الأمريكيين من ترشح ترامب وبايدن للرئاسة في 2024

كشف استطلاع حديث أجرته قناة "إن بي سي" الأمريكية، أن نحو ثلثي الأمريكيين يتخذون موقفا سلبيا من إمكانية ترشح الرئيس السابق دونالد ترامب، وخليفته الرئيس الديمقراطي جو بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 52% من الأمريكيين "غير راضين جدًا" عن ترشح ترامب، و14% ينظرون إلى الموضوع بشكوك وتحفظ.

وقال 48% من الأمريكيين إنهم يشعرون بعدم الارتياح من ترشح الرئيس الحالي جو بايدن للرئاسة، و19% لديهم شكوك وتحفظات بهذا الشأن.

وأيد ترشح ترامب 34%، وترشح بايدن 32% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع.

كما وجد الاستطلاع أن ترامب لديه مزيد من الإثارة، حيث قال 15% من المشاركين إنهم متحمسون لترشح الرئيس السابق للبيت الأبيض، مقارنة بـ 7% قالوا الشيء نفسه عن بايدن.

يذكر أن الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن عن ترشحه في أواخر العام الماضي للرئاسة لعام 2024. وتحدّث بايدن عن نيته الترشح أيضًا، لكنه لم يعلن انطلاق الحملة رسميًا بعد.