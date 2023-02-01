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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي.. وخالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

حقيقة تدخل وزير الرياضة لحل أزمة قيد صفقات الزمالك بـ اتحاد الكرة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة قيد صفقات الزمالك في اتحاد الكرة.

مرتضى منصور: كل بطولات الأهلي بسبب الإسماعيلي

يرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن غريمه التقليدي الأهلي، حصل على البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي.

سر استبعاد كريستو من قائمة الأهلي في مونديال الأندية بالمغرب

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب استبعاد محمد الضاوى كريستو لاعب فريق الأهلي من قائمة فريقه في مونديال الأندية بالمغرب.

رد ناري من مرتضى منصور على أزمة قيد لاعبي الزمالك الجُدد

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أزمة قيد لاعبي الفريق الجُدد، من جانب اتحاد الكرة المصري.

نفسي مرة تقول غلطت.. رد ناري من حازم إمام على مرتضى منصور

ردّ حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن أزمة قيد اللاعبين الجدد.

هسيب الإعلام .. خالد الغندور يُعلن رحيله عن قناة الزمالك رسميًا

أعلن الإعلامي خالد الغندور، رحيله عن قناة الزمالك بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه قد يبتعد عن الإعلام لفترة.

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية رغم بيان اتحاد الكرة.

كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حدّد مهاجم الفريق في مباراة أوكلاند سيتي اليوم الأربعاء ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

كأس العالم للأندية.. تردد قنوات على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.

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