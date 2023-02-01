أخبار الرياضة| كولر يُجهز مفاجأة غير متوقعة أمام أوكلاند سيتي.. وخالد الغندور يعلن رحيله عن قناة الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، حقيقة تدخل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحل أزمة قيد صفقات الزمالك في اتحاد الكرة.

يرى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن غريمه التقليدي الأهلي، حصل على البطولات بسبب لاعبي الإسماعيلي.

كشف الإعلامي محمد فاروق سبب استبعاد محمد الضاوى كريستو لاعب فريق الأهلي من قائمة فريقه في مونديال الأندية بالمغرب.

رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أزمة قيد لاعبي الفريق الجُدد، من جانب اتحاد الكرة المصري.

ردّ حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على تصريحات مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بشأن أزمة قيد اللاعبين الجدد.

أعلن الإعلامي خالد الغندور، رحيله عن قناة الزمالك بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه قد يبتعد عن الإعلام لفترة.

فجّر الإعلامي خالد الغندور، مفاجأة مدوية بشأن قيد لاعبي الزمالك، قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية رغم بيان اتحاد الكرة.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي حدّد مهاجم الفريق في مباراة أوكلاند سيتي اليوم الأربعاء ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في إطار منافسات المباراة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمغرب.