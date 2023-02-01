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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Galaxy A24 4G الشبابي من سامسونج

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy A24 4G

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق هاتف جديد من فئة A المخصصة للشباب والتي تتميز بالجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في شهر مارس القادم. 

 

وحصل هاتف سامسونج Galaxy A24 4G على عدد من الشهادات المختلفة تمهيدًا لإطلاقه، كما تم اعتماده من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) ، حيث يضم الهاتف ميزة للشحن السريع بقوة 25 واط ، وهو معدل شحن يأتي مع هواتف سامسونج الرائدة.       

 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy A24 4G بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، بقياس 6.62 بوصة، بجودة عرض + Full HD ،، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف سامسونج  Galaxy A24 4G كاميرا خلفية ثلاثية تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل ، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة  32  ميجابكسل للتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، بحسب MySmartPrice . 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 4G على بطارية سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة  25 وات، ومنفذ للشحن من نوع USB Type-C ، بالإضافة إلى GPS و WiFi 802.11 a / b / g / n / ac و Bluetooth 5.0 و NFC، مع نظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5.1 . 

 

وسيعمل هاتف سامسونج  Galaxy A24 4G بمعالج سامسونج من نوع  MediaTek Helio G99 من شركة ميديا تيك ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  6 جيجابايت رام، مع  سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.

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