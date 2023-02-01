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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخاوف كبيرة من تسونامي.. ثوران بركان تحت الماء جنوب المحيط الهادئ|شاهد

ثوران بركان تحت الماء
ثوران بركان تحت الماء

حذَّرت سلطات جزيرة فانواتو الواقعة بجنوب غرب المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، السفن والطائرات بضرورة تجنب منطقة ثوران بركان تحت الماء، بعد ما بدأ بقذف الرماد في عنان السماء.

وحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”، قال ريكاردو وليام من دائرة الأرصاد الجوية والمخاطر الجغرافية في الدولة الجزيرة “نطلب من السكان المحليين الحذر من أي انفجارات قوية لأنها لا تزال مستمرة”.

وتم تحديد “منطقة خطر” بشعاع 10 كيلومترات حول بركان “إيست إيبي” تحت الماء الذي يقع على بُعد 68 كيلومترًا من العاصمة بورت فيلا.

وبعد ورود تقارير عن رصد أبخرة فوق الموقع، أخذ البركان الغائص بقذف الرماد حتى ارتفاع 100 متر في وقت مبكر الأربعاء.

وأفاد فيليب ديك الشاهد العيان لوكالة فرانس برس أن الأرض بدأت بالاهتزاز قبل أن يظهر الدخان فوق الموقع.

وأضاف: “ثم بدأت الانفجارات.. ولا يزال هناك رائحة كبريتية كريهة في القرى المجاورة”.

ورفع المسئولون حالة التأهب من البركان إلى المستوى الأول على مقياس من واحد إلى خمسة.

وطلبت السلطات من السكان المحليين في جزيرتي إيبي وتونجوا المجاورتين تجنب الساحل خشية أن تتسبب الانفجارات البركانية الحالية بتسونامي محتمل.

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