وسط أنباء بهجوم محتمل.. تايوان ترصد تحركات عسكرية للصين بالقرب منها

رصدت القوات المسلحة التايوانية، أمس، اقتراب 34 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من الجزيرة.

وقال وزارة الدفاع التايوانية في تقريرها اليومي أنه "خلال الفترة من الساعة 06:00 يوم 31 يناير حتى 06:00 يوم 1 فبراير، تم رصد 34 طائرة و9 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في جميع أنحاء تايوان".

يشار إلى أن 20 طائرة تابعة للقوات الصينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة، بما في ذلك مقاتلتان من طراز سو-30 وطائرتان من طراز J-11 وأربع طائرات J-10وست طائرات J-16 و BZK-005و BZK-007 وطائرات مسيرة من طراز Y – 8، وطائرة Y-8 المضادة للغواصات وطائرتا استطلاع إلكتروني Y-8.

وكان الأدميرال الأمريكي المتقاعد فيليب ديفيدسون وصل إلى تايوان كجزء من وفد مكون من ستة أعضاء من المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الآسيوية (NBR)، حيث يلتقي الوفد زعيمة تايوان تساي إنج ون.

كما سيلتقي الوفد الأمريكي بممثلين رفيعي المستوى من مجلس الأمن التايواني والإدارات الاقتصادية، حيث تستمر زيارتهم حتى 4 فبراير.

وتحدّث ديفيدسون، وبصفته رئيسًا للقيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، عن هجوم صيني محتمل على تايوان بحلول عام 2027، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية.