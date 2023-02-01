أمريكا والهند تبحثان أولويات الشراكة الدفاعية الثنائية

بحثت الولايات المتحدة والهند أولويات الشراكة الدفاعية الثنائية التي تشمل تعزيز السياسة وتنسيق العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتعزيز التعاون في قطاع صناعة الدفاع بين البلدين.

جاء ذلك، وفقا لما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم، خلال اجتماع نائبة وزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس ومستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال في واشنطن العاصمة وتم خلاله بحث سبل تعميق التنسيق بين الجيشين لمواجهة البيئة الاستراتيجية المتنازع عليها في المنطقة بشكل متزايد.

كما ناقش الجانبان فرص زيادة التعاون الصناعي الدفاعي الثنائي من خلال المساعي المشتركة المبتكرة بين الشركات الأمريكية والهندية التي تدعم متطلبات الهند التشغيلية الفريدة.

وأكدت هيكس أن بناء التحالفات والشراكات يمثل أولوية قصوى لوزارة الدفاع الأمريكية، وجزء لا يتجزأ من التنفيذ المستمر لاستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية.

وفي الختام، أعرب الطرفان عن تطلعهما إلى إحراز تقدم نحو دفع الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والهند.