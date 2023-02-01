بعد بدء إنتاج إيقات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء على مستوى جميع الأعيرة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 هدوءا نسبيا، بعد أن شهدت تذبذبا قويا خلال تعاملات أمس وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

وفي مصر، بدء إنتاج الذهب من منجم "إيقات" بصحراء مصر الشرقية.

وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة إن مصر دولة عامرة بالمناطق الغنية جدا بالذهب.

وأوضح: "يوجد أكثر من 100 موقع في مصر مثل منجم السكري، وجبل إيقات في الصحراء الشرقية من المناطق الواعدة".

ولفت ناجي فرج إلى انه : "يوجد احتياطي استراتيجي هناك أكثر من مليون أوقية من الذهب وهو منجم واعد جدا".

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 خلال مستهله التعاملات في محالات الصاغة على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 1,943 شراء 1,966 عيار 22 بيع 1,781 شراء 1,802 عيار 21 بيع 1,700 شراء 1,720 عيار 18 بيع 1,457 شراء 1,474 عيار 14 بيع 1,133 شراء 1,147 عيار 12 بيع 971 شراء 983 الاونصة بيع 60,423 شراء 61,134 الجنيه الذهب بيع 13,600 شراء 13,760 الكيلو بيع 1,942,857 شراء 1,965,714

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أسعار الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

أسعار الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء

أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع.