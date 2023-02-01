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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد بدء إنتاج إيقات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء على مستوى جميع الأعيرة

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-2-2023 هدوءا نسبيا، بعد أن شهدت تذبذبا قويا خلال تعاملات أمس وسط ترقب المستثمرين لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة. 

وفي مصر، بدء إنتاج الذهب من منجم "إيقات" بصحراء مصر الشرقية.

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وسط ترقب المستثمرين.. تذبذب أسعار الذهب في مصر وعدد من الدول العربية

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 2-1-2023

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وقال  ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة إن مصر دولة عامرة بالمناطق الغنية جدا بالذهب.

وأوضح: "يوجد أكثر من 100 موقع في مصر مثل منجم السكري، وجبل إيقات في الصحراء الشرقية من المناطق الواعدة".

ولفت ناجي فرج إلى انه : "يوجد احتياطي استراتيجي هناك أكثر من مليون أوقية من الذهب وهو منجم واعد جدا".

سعر الذهب اليوم 

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 2-1-2023 خلال مستهله التعاملات في محالات الصاغة على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

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أسعار الذهب اليوم 

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 1,943 شراء 1,966
عيار 22بيع 1,781 شراء 1,802
عيار 21بيع 1,700 شراء 1,720
عيار 18بيع 1,457 شراء 1,474
عيار 14بيع 1,133 شراء 1,147
عيار 12بيع 971 شراء 983
الاونصةبيع 60,423 شراء 61,134
الجنيه الذهببيع 13,600 شراء 13,760
الكيلوبيع 1,942,857 شراء 1,965,714

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أسعار الذهب عيار 24

 سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا سجل 1943 جنيهات للبيع و1966 جنيها للشراء

أسعار الذهب عيار 22

سجل  سعر جرام الذهب اليوم  عيار 22  قيمة 1781 جنيه للبيع و1802 للشراء 

أسعار الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1700 جنيها للبيع و1720 جنيه للبيع.

 

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