رقية شرعية للشفاء من أي مرض أو ألم بجسدك

قدم الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، روشتة شرعية لمن يشعر بأنه مريض أو مرض أحد من أهله.

رقية شرعية للمريض

وقال “مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إذا مرضت أو مرض أحد من أهلك فسارع إلى قراءة المعوذات "الإخلاص والفلق والناس" في كفيك ثم امسح بهما جسدك أو جسد المريض، ففيهما الشفاء والثواب.

والدليل على ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي)).

وأشار الدكتور مختار مرزوق الى أن قراءة الحرف من القرآن بعشر حسنات كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

رقية شرعية للمريض

-قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرّات.

-قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة.

-قراءة المعوذتين، وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كلّ واحدة منهما ثلاث مرّات.

-قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرّات.

-قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

-دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التّامة بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق».

-الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ».

-الدعاء بقول: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التاماتِ التي لا يُجاوزُهنَّ برٌّ ولا فاجرٌ من شرِّ ما خلق وذرأَ وبرأَ ومن شرِّ ما ينزلُ من السماءِ ومن شرِّ ما يعرجُ فيها ومن شرِّ ما ذرأ في الأرضِ ومن شرِّ ما يخرجُ منها ومن شرِّ فتَنِ الليلِ والنهارِ ومن شرِّ كلِّ طارقٍ إلّا طارقًا يطرقُ بخيرٍ يا رحمنُ».