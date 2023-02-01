الإسكان: تطوير ورفع كفاءة 113 عمارة سكنية منخفضة التكاليف بالحى الثالث بالتجمع الخامس

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما يتم تنفيذه من مشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، مؤكداً ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حالياً بالمدينة، لا سيما مشروعات تطوير البنية التحتية وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي.



وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات بمدينة القاهرة الجديدة تمثل أهمها في المشروعات السكنية والخدمات المتنوعة وشبكات مياه شرب وصرف صحى ورى ومحطات وروافع، بجانب مشروعات الطرق، وغير ذلك من المشروعات المختلفة بالمدينة.



وفي ذات السياق، أوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه في قطاع المرافق تم الانتهاء من تنفيذ خطوط الانحدار الرئيسية حتى محطة 14 وشبكة المرافق بمنطقة أرض الجامعات، وتحويل خطوط الصرف الصحى وخطوط المياه المعالجة المتعارضة لمطلع كوبرى N.A، ومرافق فرعية لمواقع سكن مصر غرب الجامعات المنطقة الأولى، وعدَّاية نفقية لتحويل المرافق بمنطقة محور محمد نجيب مع طريق القطَّامية العين السخنة القديم، وشبكة رى المسطحات الخضراء بمنطقتى القرنفل والتمر حنة، ومرافق بمشروع دار مصر، وتحويل المرافق المتعارضة مع محطات مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، وخطي الانحدار الرئيسيين من محطتي 3 و 7 إلى خط الانحدار الرئيسى بطريق السويس، وتحويل مسار خطوط المياه المعالجة المتعارضة مع 3 كباري بمحور السادات، وكذا المرافق المتعارضة مع تطوير وتوسعة محور جمال عبد الناصر.



وأضاف " غنيم " أنه جارٍ تنفيذ خطوط المياه " المرحلة الثانية " لشبكة مياه منطقة الامتداد بطريق التسعين الجنوبى وبعض الطرق الأخرى، وخط مياه خزَّان القطامية، والمرافق الرئيسية للطرق بمنطقة أرض المعارض 1 ، 2، وخط مياه والموقع الجديد بالإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس، وخط ري بطول 17 كم " المرحلة الثانية " والأعمال اللازمة لري مناطق الامتداد بمياه الصرف المعالجة ثلاثياً والربط على الشبكات، وخطوط الانحدار الرئيسية بمناطق بيت الوطن، وخطوط انحدار رئيسية من محطات رفع 1 والبنفسج والياسمين والميراج إلى خط الانحدار الرئيسي الواصل لمحطة الجبل الأصفر، والمرافق الفرعية لسكن مصر بـ" أرض المعارض1 و 2 - جنوب طريق العين السخنة بالتجمع الثالث "، ومرافق شمال الرحاب بعدة مناطق، ومرافق قطع الأراضى الأكثر تميزاً منطقتي 11 و 12 بغرب الجامعات، ومرافق سكن كل المصريين بالتجمع الثالث، مشيراً إلى أن مشروعات المحطات والروافع وخطوط الطرد تشمل: محطة رفع داخل محطة المعالجة " أنتك " وخط الطرد الخاص بها حتى محطة رافع الصرف الصحى المقاولون العرب 1، ومحطة رافع رقم 9 للحل العاجل وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع 2 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع رقم 4 وخط الطرد الملحق بها، ومحطة رفع صرف رقم 11.



ولفت " غنيم " إلى أنه بالنسبة لمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج بالمناطق من ( الحى الأول إلى الحي الخامس - " الحى الرابع يتكون من 380 فدانا + 222 فدانا " + جزء من الحى السابع + 433 فدانا شمال بيت الوطن - منطقة 600 فدان امتداد النرجس ومنطقة شمال الرحاب ) بإجمالى 12745 قطعة أرض: تم الانتهاء من ترفيق 10603 قطع أراض، وتم تسليم 8357 قطعة منها، وبالنسبة للأراضي الأكثر تميزاً بـ( الأحياء السادس والسابع والثامن + منطقة جنوب السويس + منطقة الألف فدان " الأوركيد " + منطقة 200 فدان بالحى الرابع + منطقة 3 - 4 شمال الألف فدان + المنطقة 5 بالألف فدان ) بإجمالي 7629 قطعة أرض، تم الانتهاء من ترفيق 7576 قطعة أرض، وتم تسليم 3876 قطعة منها.



وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أنه بالنسبة لمشروعات الطرق والمرافق بمشروع بيت الوطن بالامتداد الشرقى فتم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات هامة تتمثل في أعمال الطرق وشبكات مياه وشبكات صرف صحى وشبكات رى بقيمة إجمالية حوالى 7.5 مليار جنيه لـ29 مشروعاً حيث تم الانتهاء من 14 مشروعا، وجارٍ تنفيذ 15 مشروعا آخر.



وأوضح المهندس أمين غنيم، أن مشروعات الإسكان التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة تشمل: مشروع "JANNA" بعدد 365 عمارة تضم 8760 وحدة كاملة التشطيب بمساحات تتراوح من ( 100م2 : 150م2) للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 341 عمارة شاملة الربط على المرافق وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، وتم الإعلان عن تسليم 2816 وحدة سكنية منها، ويتم طرح حجز 5688 وحدة سكنية، وتم وجارٍ تنفيذ 17304 وحدات بمساحات تتراوح من ( 106م2 : 118م2 ) للوحدة بمشروع سكن مصر بالإضافة إلى مناطق للخدمات، بينما يشتمل مشروع دار مصر مرحلة أولى وثانية على تنفيذ 13296 وحدة سكنية، ومشروع سكن كل المصريين على 222 عمارة سكنية جارٍ تنفيذها.



وقال رئيس الجهاز: تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات للطرق بالمدينة تشمل: طرق المحليات ( 1 , 2 , 3 , 4 ) بالتجمع الثالث، وإسكان المستقبل 2 , 3 وإسكان النقابات والإسكان الاجتماعي، ورفع كفاءة المحاور الطُّولية والعرضية لمحور طلعت حرب، والمحاور الطولية والعرضية لمحور سعد زغلول، وطريق ( القاهرة - العين السخنة القديم ) المرحلة الأولى بداية من الطريق الدائرى، ومحور الجزيرة، ووصلة امتداد محور محمد نجيب المتعامدة مع محور الجزيرة، وأعمال الطرق " مرحلة ثانية " لمشروعات سكن مصر للمواقع ( 6 – 7 - 9 ) أرض المعارض 2 وموقع 5 عمارات جنوب الجامعة الألمانية، وبعض الطرق بمناطق أبو الهول بالتجمع الثالث، ومنطقة امتداد غرب الجولف التجمع الثالث، ومحور محمد فريد، ومحور الشباب، والمحور الفاصل بين المحلية الثالثة والمحلية الرابعة، ومنطقة غرب أرابيلا، ومواقع سكن مصر غرب الجامعات، وبالتجمع الأول شملت أعمال الطرق: محور مصطــفى كامل، ومحــور طــه حســين، ومحــور يوســف السباعى، ومحور الســادات، وربط محور " شينزو ابى " مع محور نجيب محفوظ، ومحور نجيب محفــوظ، والمجاورات من 2 - 10 وإسكان الشباب، وطرق حى الياسمين بالتجمع الأول، ومحور جمال عبدالناصر بالتجمع الخامس، والذى يعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية بالمدينة كونه ينقل الحركة بين مدخل الدائري من ناحية جولف القطامية وحتى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد ويعتبر بديلا لشارع التسعين الجنوبي ويتقاطع مع محاور رئيسية مثل: محور طلعت حرب، ومحور محمد نجيب، ومحور الجزيرة، ومحور العبور، وشارع التسعين الجنوبي، ومحور محمد بن زايد، بجانب رفع كفاءة واجهات ومداخل لـ113 عمارة سكنية بالحى الثالث بالتجمع الخامس، ورفع كفاءة واجهات بعض العمارات وبعض الأرصفة بالحى الرابع التجمع الخامس.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن مشروعات الخدمات بالمدينة شملت: مدرسة النيل بمنطقة الياسمين، ومدرسة النيل الدولية بمنطقة الأندلس، ومركزا طبيا بمنطقة الهناجر، ومركزا طبيا بمنطقة غرب الجامعات، ومركزا طبيا بمنطقة المعارض، والمقر الإداري الجديد للجهاز، وهايبر ماركت، وحضانة بمنطقة الهناجر، وحضانة بمنطقة أرض المعارض، وحضانة بمنطقة غرب الجامعات، وتطوير مركز شباب التجمع الخامس، وتطوير مركز شباب القطامية، وتطوير نقطة إسعاف التجمع الخامس، وتطوير نقطة إسعاف التجمع الأول، وتطوير نقطة إسعاف التجمع الثالث، وإنشاء نقطة إسعاف بمنطقة اللوتس، ونقطة إسعاف بالتجمع الأول، ونقطة إسعاف المنطقة الصناعية، ورفع كفاءة مبنى قسم الشرطة بالتجمع الثالث، وسوق تجارية بمنطقة جاردينيا هايتس، وإنشاء مدرسة تعليم أساسى بمنطقة الهناجر، ومحطة وسيطة للمخلفات الصلبة والصناعية "الخطرة - غير الخطرة"، وترميم عمارات إسكان الشباب بالتجمع الثالث، وترميم سور المقابر بالتجمع الثالث، كما شملت أعمال التطوير: مشروع تطوير ورفع كفاءة 113 عمارة سكنية منخفض التكاليف بالحى الثالث بالتجمع الخامس، وأعمال تدعيم الأسوار المحيطة ببعض المناطق بقسم التجمع الخامس وتجليدها لحجب الرؤية، وتنفيذ ورفع كفاءة 73 عمارة سكنية بمنطقة الهناجر بالتجمع الثالث، و12 عمارة ضمن الحصة العينية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشرقى بالمستثمرين الجنوبية، وأعمال رفع كفاءة بدرومي عمارتين بالمحلية الخامسة، كمقر مأمورية الشهر العقارى.

