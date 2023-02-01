اللغة العربية في مناهج التعليم.. جلسة مهمة بـ معرض الكتاب

واقع اللغة العربية في مناهج التعليم بعدة دول عربية كانت محور الجلسة العلمية التي عقدها مركز أبوظبي للغة العربية في رحاب معرض القاهرة الدولي للكتاب وحملت عنوان: "اللغة العربية في مناهج التعليم: الواقع وآليات التطوير" وتضمنت أيضا مناقشة التقرير الصادر عن المركز في هذا الشأن.

موضوع الجلسة وعمق المناقشات وجدية الطرح وتفاعل الحضور وأهمية الجهد المبذول في التقرير كان بمثابة مكافأة لمن اتيح له حضور الجلسة، التي حظيت بمشاركة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية والناقد والشاعر الدكتور محمد أبو الفضل بدران أستاذ الأدب والنقد والأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأسبق والدكتور محمد إبراهيم الشافعي المشرف على التدريس بمركز اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة كفر الشيخ .

جهد مخلص يعبر عن تخطيط دقيق واع لمركز أو ظبي للغة العربية الذي يستقصي ويرصد واقع لغة الضاد في مناهجنا،هذا الجهد يؤكد أن النية المخلصة يمكنها أن تساهم في حل الكثير من الاشكاليات التي تواجهنا ومنها تدريس اللغة العربية في مدارسنا العربية.

في كلمته ألقى الدكتور علي بن تميم الضوء على الهدف من التقرير ومنهج إعداده مشيرا إلى أن المركز" لجأ إلى خبراء في العالم في عدة لغات حتى يزودوا بخبرتهم حول تدريس لغاتهم الأم في المدارس ومن ثم نمتلك القدرة على المقارنة بين تدريس اللغة الأم في المناهج العربية وبين تدريس اللغة الأم في المناهج العربية".

وقال:" هو تقرير علمي أكاديمي يرصد حاضر اللغة العربية في مناهج التعليم بالدول العربية .. يبين انجازاتها ثم يتطلع لآفاق المستقبل" .

آفاق المستقبل..ماذا بعد إصدار التقرير كان محور مناقشة بين الحضور والمنصة التي أكدت أن د. علي بن تميم لن يدخر جهدا في عرض التقرير على المسئولين بوزارات التعليم في الدول العربية للاستفادة من توصياته بصورة عملية تجعلنا نستفيد من الجهد العلمي المبذول فيه وحتى لا يضيع سدى كما هو حال آلاف الدراسات في مكتبات جامعاتنا ومراكزنا البحثية.

الاستفادة من المحكيات، وتقليل الفجوة بين الفصحى والعامية،وكيفية تقريب الفصحى والاستفادة منها في واقعنا المعاش، ومدى إمكانية توحيد مناهج اللغة العربية في الدول العربية وغيرها من التساؤلات كان لها نصيب من المناقشة وتبادل الروئ في الجلسة المصغرة" مكانا وزمانا" والمتسعة بحجم موضوعها وضيوفها.

تجربة ثرية في مجال تدريس اللغة العربية و الأدب العربي والنقد الأدبي في الجامعات المصرية والعربية والعالمية ربما وجد الناقد الدكتور محمد أبو الفضل بدران، فرصة - في الدقائق التي أتيحت له للتعبير عن جزء منها حيث ركز على نقاط رئيسة فيما يتعلق بعناصر أي عملية تعليمية وهي المتعلم والمتلقي والمنهج .وأوضح أن معظم المناهج العربية بالرغم من أنه قد بذل من وضعها الكثير من الجهد فيها إلا أنه ينقصها بعض الرؤى لكي تكون أكثر قبولًا لدى الطلاب.

أكد بدران ضرورة لكي نزرع التفكير النقدي في عقول وقلوب التلاميذ، الذي يجعلهم قادرين على مواجهة الصعوبات والتحدث والتحاور وإقناع الآخريين، وأشار إلى أنه معظم الاختبارات الدراسية التي تعتمد على الاختيار بين متعدد والصح والخطأ وأسئلة "إم سي كيو"، لا تناسب التذوق اللغوي والبلاغة العربية والنصوص الأدبية العربية، وأوضح أن الأسئلة المقالية ربما تكون أنسب للطلاب في اللغة العربية ولاسيما النصوص الأدبية، كما طالب بضرورة ربط القواعد النحوية بالبلاغة لكي تكون أقرب إلى نفوس الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم الشافعي، أن التقرير توصل إلى التوصيات التي تساعد المعنيين والمسؤولين ومتخذي القرار في المناهج التعليمية، لتلبية التطلعات المستقبلية في تطوير المناهج العربية، وذلك بعدما تم رصد مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، ووضعها في شكل مقترحات، والتي تم تقسميها لعدة مستويات، من بينها كيفية وضع المناهج الدراسية للغة العربية، ومستويات اللغة، والاستراتيجيات والوسائل التي تقُدم بها، وكيفية تقييم وتقويم هذا الطالب في المراحل الدراسية المختلفة، وذلك لوضع معايير عامة متفق عليها للنهوض بتلك اللغة.

جلسة مناقشة تقرير مناهج اللغة العربية

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