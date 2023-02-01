رئيس الوزراء: ندرك الفجوة الدولارية ونتحرك في أكثر من اتجاه لعلاجها

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إصدار 9 رخص ذهبية جديدة للمستثمرين، وقال: “أضفنا أنشطة استثمارية جديدة لنظام الرخصة الذهبية”.

وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لإزالة أي عقبات تواجه الصناعة.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء إن هناك قرارات مهمة أيضا لحل العوائق أمام التطوير العقاري.

ولفت إلى الإعلان عن الخطة الكاملة لطرح الشركات في البورصة وقائمة الشركات التي ستطرح في الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان عن قطاعات معينة لوجود القطاع الخاص بها شريكا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة مدركة لأزمة الفجوة الدولارية وتتحرك في أكثر من اتجاه لعلاجها. .