مسلسلات رمضان تستجيب لفنانين عانوا ماديا.. أبرزهم إحسان الترك مع محمد رمضان

يشارك عدد من الممثلين في دراما رمضان 2023، من باب الشفقة بعد مجاهرتهم بمعاناتهم المادية، أو بمروهم بأزمات بعد قلة الأعمال المعروضة عليهم، وعدم توفر مجال لهم في الإنتاج الغزير المتواجد حاليا.

إحسان الترك ومحمد رمضان

إحسان الترك ومحمد رمضان

يشارك الفنان إحسان الترك مع محمد رمضان في مسلسل "جعفر العمدة"، بدور ضيف شرف، بعدما ناشد نمبر وان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمساعدته، بسبب تدهور أوضاعه المادية.

اشتكى إحسان الترك من ضيق الحال، واضطراره لبيع أثاث منزله، رغم أنه كان يعمل حتى عامين ماضيين، واستجاب له محمد رمضان ودعاه لموقع تصوير مسلسله الرمضاني الجديد.

وفاء مكي وصيد المغارب

وفاء مكي مع منتج صيد المغارب

منذ فترة أيضا، اشتكت الفنان وفاء مكي بعدما تحولت من ممثلة مشهورة في التسعينات إلى فنانة تبحث عن عمل، وإفلاسها المادي وعدم قدرتها على شراء الطعام لابنها والدواء لوالدتها.

وخلال ساعات انتشرت صور للفنان وفاء مكي، بعد إمضاء دور جديد في مسلسل "صيد المغارب"، الذي من المقرر مشاركته في رمضان 2023، لكن حتى الآن لم يعلن عن أبطاله كاملين.

كان آخر أدوار وفاء مكي منذ 7 سنوات، وشاركت مع غادة عبد الرازق في مسلسل الكابوس 2015، ورفضت العمل مع محمد رمضان من قبل بسبب قلة حجم الدور الذي عرضه عليها قائلة:" مش بعد ما كنت نجمة كبيرة أشتغل كومبارس".

كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري مع والده

الفنان كريم سامي مغاروي ابن الفنان سامي مغاوري، مر بأزمة وحالة اكتئاب لفترة طويلة بسبب قلة الأعمال المعروضة عليه، حتى مع محاولات والده مساعدته والتوسط له للبحث عن أدوار.

لكنه يشارك هذا العام مع الفنان محمد سعد في مسلسل الإكسلانس، في الوقت الذي يواجه فيه العمل أزمات بسبب انسحاب مخرجه محمود كامل.

سارة سلامة في الأجهر

سارة سلامة

تشارك الممثلة الشابة سارة سلامة في مسلسل الأجهر، بعدما ابتعدت عن المجال خلال الفترة الماضية، وكان آخر ظهور لها في دراما رمضان كضيفة شرف في مسلسل الوصية عام 2018، ولأعلى سعر 2017.

تورطت سارة سلامة في كثير من الشائعات والمشكلات، وتتعمد إثارة الجدل بسبب صورها على السوشيال ميديا، وعدم تركيزها في التمثيل، لكن الفنان عمرو سعد منحها فرصة جديدة للظهور معه في رمضان 2023.