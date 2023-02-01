20 صاروخا و3 آلاف بندقية.. فرنسا تصادر أسلحة إيرانية خطيرة متجهة للحوثيين

أفاد موقع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، بأن البحرية الفرنسية صادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة لـ مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضافت وول ستريت جورنال، أن فرنسا صادرت 20 صاروخا موجها ضد الدبابات كانت إيران تنقلها للحوثي، كما صادرت 3 آلاف بندقية إيرانية ونصف مليون طلقة.

وأشارت وفقا لمسؤولون، أن عملية فرنسا ضد الحوثي ضمن مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية.

كما أضافت وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة أيضا صادرت 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة للحوثي خلال آخر شهرين.

كانت البحرية الأمريكية قد اعترضت سفينة صيد كانت في طريقها من إيران الى الحوثيين في اليمن وضبطت عليها أكثر من ألفي بندقية هجومية.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية والاسطول الخامس الأمريكي براد كوبر، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أمس الثلاثاء، إن السفينة كانت تسلك ممرا من المعروف تاريخيا أنه يستخدم لتهريب حمولات غير قانونية الى الحوثيين في اليمن وكان يقودها ستة من اليمنيين.

وأضاف أن بيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.