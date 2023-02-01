عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 صاروخا و3 آلاف بندقية.. فرنسا تصادر أسلحة إيرانية خطيرة متجهة للحوثيين

الأسلحة الإيرانية
الأسلحة الإيرانية - أرشيفية

أفاد موقع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، بأن البحرية الفرنسية صادرت أسلحة إيرانية كانت متجهة لـ مليشيا الحوثي في اليمن.

وأضافت وول ستريت جورنال، أن فرنسا صادرت 20 صاروخا موجها ضد الدبابات كانت إيران تنقلها للحوثي، كما صادرت 3 آلاف بندقية إيرانية ونصف مليون طلقة.

وأشارت وفقا لمسؤولون، أن عملية فرنسا ضد الحوثي ضمن مخطط لاحتواء أنشطة إيران التخريبية.

كما أضافت وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة أيضا صادرت 5 آلاف قطعة سلاح إيرانية كانت متجهة للحوثي خلال آخر شهرين.

اليمن يدين الصمت الدولي على جرائم الحوثيين

اليمن.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو لدعم المقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثيين

كانت البحرية الأمريكية قد اعترضت سفينة صيد كانت في طريقها من إيران الى الحوثيين في اليمن وضبطت عليها أكثر من ألفي بندقية هجومية.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية والاسطول الخامس الأمريكي براد كوبر، في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية أمس الثلاثاء، إن السفينة كانت تسلك ممرا من المعروف تاريخيا أنه يستخدم لتهريب حمولات غير قانونية الى الحوثيين في اليمن وكان يقودها ستة من اليمنيين.

وأضاف أن بيع ونقل الأسلحة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الحوثيين ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

فرنسا البحرية الفرنسية أسلحة إيرانية مليشيا الحوثي اليمن ايران الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| انتهاء أزمة نادي الزمالك بعد اكتشاف خطأ من اتحاد الكرة

تراجعت أخيرا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاربعاء

صراخ وصوت عال| كواليس خناقة مرتضى منصور داخل اتحاد الكرة

نجم الزمالك يقترب من الأهلي بعد جلسة مع حسام غالي وأمير توفيق

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023 بعد اعتمادها

نزل تحت 1500 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة بشأن اجتماع نجم زملكاوي مع الأهلي

رسوب 41279 طالباً في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة

موضوعات متعلقة

مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بات ضروريا

البحرية الأمريكية تعترض سفينة تهرب أسلحة من إيران إلى الحوثيين

المجلس الرئاسي اليمني يبحث سبل مواجهة تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية

الحكومة اليمنية تكشف مخططات الحوثيين لقطع الإنترنت عن البلاد| تفاصيل

اليمن يدين الصمت الدولي على جرائم الحوثيين

اليمن.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدعو لدعم المقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثيين

الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين للتخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط في محادثات السلام

ترشيحاتنا

مقطع فيديو يقود مواطنا سعوديا لـ خلف القضبان| شاهد

هوجان يصاب بشلل نصفي.. خبر محزن لـ عشاق المصارعة

معركة طاحنة.. الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على مناطق إستراتيجية في دونيتسك

توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الري: التطوير المؤسسي والتحول الرقمي وتدريب العاملين في مقدمة أولويات الوزارة

دعاء الرياح والعواصف الشديدة.. رددها الآن قد يستجيب الله لك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل حفلها في عيد الحب.. أغرب إطلالات مايا دياب على المسرح| شاهد

وهيا بتصوره.. فتاة تتعرض لتصرف مأساوي من شمبانزي بالصين| شاهد

قصة فيلم أنا لحبيبي قبل ساعات من عرضه في السينما | صور

بسبب فستان الزفاف.. كندية تضع ابنتها بموقف محرج أمام الضيوف في ليلة العمر

فيديو

تفشي متحور جديد لكورونا في مصر | أعراضه غير متوقعة

تحذير بسبب حالة الطقس.. ماذا سيحدث بدرجات الحرارة اليوم؟

كاملة أبوذكرى وعمرو سلامة ومروان حامد يكشفون أسرار أعمالهم مع محمد البسيونى

رنا رئيس مش بنت ريهام عبد الغفور.. مفاجأة الحلقات القادمة لـ أزمة منتصف العمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ