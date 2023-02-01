بيان عاجل من إسرائيل بشأن المواجهة العسكرية مع روسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل لا تريد مواجهة عسكرية مع روسيا.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: "ليست لدي رغبة في الدخول في مواجهة عسكرية روسية إسرائيلية جديدة. ولا أحد يريد ذلك".

وأضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن لدى إسرائيل "علاقة صعبة" مع روسيا، لأن الطائرات الإسرائيلية والروسية تحلق من بعضها البعض على مسافة قريبة جدا على الحدود مع سوريا.

وشدد نتنياهو، على أن "إسرائيل بحاجة إلى حرية العمل في الجو. وحرية العمل هذه يمكن أن تقودنا إلى مواجهة مع الطيارين الروس. أفضل عدم حدوث ذلك".