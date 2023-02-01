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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مشروع أيادي مصرية.. ورشة عمل تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية بسوهاج|صور

صدى البلد

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وفد وزارة التنمية المحلية لمشروع " أيادي مصر "، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وشركة اي-اسواق، وعلى رأسهم هدير أشرف مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة، ومريم سراج الدين مدير مشروع " أيادي مصر " بالوزارة، وممثلي شركة أسواق مصر، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لإقامة ورشة عمل تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة ،  بحضور اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة .

ورحب محافظ سوهاج بوفد وزارة التنمية المحلية، معربا عن تقديره لما تقوم به منصة " ايادي مصر " في دعم وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظة ، و مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لأصحاب تلك الحرف ، وأنشطة منصة "ايادي مصر" لتدريبهم على الارتقاء بمنتجاتهم، وطرق تسويقها من خلال المنصة، والذي يأتي بالتوازي مع اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لأصحاب الحرف التراثية واليدوية، متمنيا تحقيق الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي لأصحاب تلك الحرف، والحفاظ عليها كإحدى السمات التراثية المميزة لمحافظة سوهاج.

ووجه وفد الوزارة الشكر للمحافظ على دعمه المستمر، مؤكدين اهتمام المنصة بتمكين أصحاب الحرف اليدوية ونشر الوعي التكنولوجي، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وما تقدمه التجارة الإلكترونية من دعم يتمثل في خلق فرص لزيادة الدخل للأسرة المصرية، من خلال خلق روابط تسويقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة، وزيادة الطلب عليها داخل وخارج مصر .

وقام وفد الوزارة بعقد ورشة عمل بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة لأصحاب الحرف والمنتجات التراثية، وتعريفهم بكيفية الدخول على منصة " أيادي مصر " والتسجيل عليها؛ لتسويق كافة المنتجات اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها، حيث يتم تصوير المنتجات بالشكل المناسب وعرضها على المنصة للعملاء، وتناولت الورشة كذلك التعريف بكيفية التغليف الجيد لوصول المنتج إلى العميل في أفضل صورة ممكنه، مما يدعم عملية التسويق المستمر للمنتجات، فضلا عن جودتها وقيمتها الفنية والتراثية التي يتميز بها أبناء المحافظة .

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محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وزارة التنمية ايادى مصر أسواق مص التنمية المحلية

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