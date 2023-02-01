بعد بنطلون الفردة الواحدة .. ظهور غير متوقع لـ سمر يسري

شاركت الإعلامية سمر يسري، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سمر يسري في إطلالتها، مرتدية بلوفر أنيقا وبسيطا باللون اللبني الفاتح، ونسقت معه جاكيت جينز باللون الأزرق الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سمر يسري، في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت سمر يسري، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور سمر يسري