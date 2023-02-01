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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بـ "فريكتيو جيبا جيدى" رئيس أركان القوات المسلحة البنينى والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

رئيس الأركان

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزاز مصر بعلاقاتها المتميزة مع جمهورية بنين، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

فيما أشاد رئيس أركان القوات المسلحة البنينى بدور مصر المؤثر والفاعل فى كافة القضايا المطروحة داخل القارة الأفريقية, معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقى نظيره البنينى‎‎ لبحث التعاون العسكري
الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة وزارة الدفاع الموسيقات العسكرية رئيس الأركان

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