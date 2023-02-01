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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير: الزمالك سيسلك الطرق القانونية الدولية لقيد اللاعبين

صدى البلد

علق الاعلامي مهيب عبد الهادي علي قرار وزير الشباب والرياضة بشان أزمة المستشار مرتضي منصور وقيد لاعبي الزمالك .


وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الشخصي تويتر :" وزير الشباب والرياضة : جلست مع رئيس نادى الزمالك اليوم لان دورنا كدولة هو التدخل عندما يكون هناك مشكلة بين الهيئات الرياضية و الاتحادات المختلفة .. والزمالك سيسلك الطرق القانونية الدولية لانه الخيار المتاح حاليا له بعد عدم تسجيل لاعبيه فى اتحاد الكرة ".

وأكد مصدر بنادي الزمالك على موافقة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق على العودة لقيادة الفريق في الفترة الحالية بعد رحيله بأيام قليلة عن منصبه.

وأضاف المصدر أنه تم فسخ التعاقد مع مساعدي فيريرا الأجانب بالتراضي في الفترة الماضية وحصلوا على مستحقاتهم المادية في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن الساعات القليلة المقبلة تشهد جلسة بين أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي مع المدير الفني للاتفاق على بعض التفاصيل قبل عودته لمهام عمله.

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