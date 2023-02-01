ليلة صوت الأرض .. زوجة طلال مداح في فيلم تسجيلي عن الراحل

عرض فيلم تسجيلي عن الراحل طلال مداح خلال الاحتفالية التي اقامتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،، وظهر بالفيلم زوجته ام خالد.

وصل الي الرياض على مدار الأيام الماضية عدد من كبار نجوم الوطن العربي المشاركين بتكريم صوت الأرض، وحرصوا على مشاركة الأجواء في السعودية مع جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



من بين المطربين المشاركين صابر الرباعي، محمد عبده، اصالة، انغام، عبد المجيد عبد الله، عبد الله الرويشد، نبيل شعيل، عبادي الجوهر، اسماء لمنور، وغيرهم.

وعلى جانب آخر كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد عبده وهو يتحدث عن الحفل والراحل طلال مداح وقال:" احنا جايين علشان هو يحتفي بينا ويكرمنا.

تذاكر حفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، على مسرح محمد عبده أرينا، في العاصمة السعودية الرياض، نفذت بعد ساعات من طرحها، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاد التذاكر.

يعد طلال مداح أول فنان سعودي يسافر للخارج بهدف تسجيل أعماله الأصلية، وأول من سجل أسطوانات موسيقية في تلك الفترة، كما يمثل عميد الفنانين السعوديين في إحياء الحفالت الطربية داخل المملكة وخارجها .

يمثل طلال مداح واحد ا من أبرز رواد الحداثة في األغنية السعودية، ومن أوائل من أ سهموا في نشرها خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن .

خاض طلال مداح تجارب عديدة مع مغنين عرب وسعوديين أبرز هم عبادي الجوهر، وعبدالكريم

عبدالقادر، وعتاب، وفايزة أحمد، وسميرة توفيق، وذكرى، وسميرة سعيد، ونجاح سالم، وغيرهم،

إضافة إلى الأعمال التي جمعته بموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وبليغ حمدي، ومحمد الموجي.

أسهم الراحل طلال مداح في نقل عدد من الأسماء الفنية الصاعدة إلى المسارح والمنصات الغنائية الكبرى، وتضم تلك القائمة مجموعة من الفنانين والملحنين والموزعين الموسيقيين، وأسهم في مسيرته بدعم أصوات عربية، مثل سميرة سعيد، وعلي عبد الكريم، ومحمد عمر، إضافة للأصوات الشابة

في مرحلة الثمانينيات ، مثل عبد المجيد عبد الله، ورابح صقر، وراشد الماجد.

كان طلال مداح أول من قاد اكتشاف الأصوات النسائية داخل المملكة، ومنها: ابتسام لطفي وعتاب .

سجلت الرحلة الفنية المميزة لطلال مداح تعاونه مع عدد من أرباب الفن والموسيقى، أشهرهم الموسيقار محمد عبدالوهاب ، والملحن محمد الموجي، و بليغ حمدي، والملحن جمال سالمة.

في ليلة طلال مداح تعود الذكرى لواحدة من أكثر الاغاني الوطنية شهرة على مستوى المملكة، وفي مقدمتها أغنية "وطني الحبيب".

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