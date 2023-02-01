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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للشفاء بسرعة.. 4 نصائح لعلاج كسر العظام في الشتاء

صدى البلد

يؤدي كسر العظام في كثير من الأحيان إلى فقدان الحركة والقدرة على القيام بالأنشطة اليومية. 

عادة ما يستغرق كسر العظم من ستة إلى ثمانية أسابيع للشفاء التام قبل استخدامه مرة أخرى.

 قد تتم عملية الإصلاح بشكل أسرع للأطفال الصغار بينما قد تستغرق وقتًا أطول لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية. يكشف اختصاصي التغذية أنجالي موكرجي أن اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية وغني بالكالسيوم والزنك وفيتامين د وفيتامين ك. 

 
قم بتضمين الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضار الورقية الخضراء وفول الصويا وبذور السمسم وبذور اليقطين في نظامك الغذائي لتسريع عملية الشفاء. 


تجنب التدخين والكحول واللحوم الحمراء لدعم تعافي الجسم.
تناول دهون أوميغا 3 الموجودة في الأسماك وبذور الكتان والخضروات الخضراء والجوز لتقليل الالتهاب والألم في المفاصل.

الكريمات الطبية المعالجة للعظام لتقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم وتناول فيتامين د والكالسيوم والمغنيسيوم لتحسين صحة العظام.


يمكن للعديد من العلاجات وتعديلات نمط الحياة أن تقلل من خطر تعرض الشخص لكسور العظام.

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