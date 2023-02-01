وزارة الآثار: فيتش تتوقع زيارة 52.4 مليون سائح لمصر حتى 2026

قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن وكالة فيتش العالمية توقعت أن مصر سوف يزورها 52.4 مليون سائح في الفترة من 2023 وحتى 2026.

وأضاف “شاكر”، في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "تن"، "وكالة فيتش أكدت تطور البنية التحتية في مصر وزيادة معدلات الاكتشافات الأثرية بما ينعكس إيجابيا على أعداد السائحين".

وتابع كبير الأثريين "الآثار متواجدة في كل مكان في أنحاء جمهورية مصر العربية"، موضحا "يتم الإعلان عن كشف أثري بصقفة دورية ومستمرة، وآخرها الإعلان عن مدينة متكاملة وورش عمل وتوابيت خشبية".

وأكد "يجب أن يتم الترويج بشكل كبير لأي كشف أثري، ويتم الإعلان عنه من أجل زيادة أعداد السائحين".