12 شركة جديدة بالبورصة.. المواطن والدولة سيجنيان ثمارا غير متوقعة |تفاصيل

بدأ العد التنازلي لطرح الشركات الحكومية في البورصة وتنفيذ ما تم إقرارة في وثيقة ملكية الدولة من زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الشركات الحكومية.

البورصة المصرية

طرح 12 شركة حكومية بالبورصة

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عن عزم الحكومة الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة المصرية العام الجاري خلال مدة زمنية أقصاها أسبوعين والكشف عن أسماء الشركة.

وتعتزم الحكومة التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

وكشف رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة عن جاهزية 12 شركة للطرح في سوق الأوراق المالية، والتى ستساهم في تنشيط السوق وجذب مستثمرين جدد.

وقال الدكاني، أن هناك 4 شركات حكومية جاهزة لطرح حصص منها في البورصة بشكل فوري وهم: "بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، وإيلاب التابعة لقطاع البترول".

وتوقَع رئيس البورصة طرح حصص في 8 شركات حكومية تضم شركات وهم: "إنبي للبترول، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة".

وتستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، من 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين.

البورصة المصرية

40 مليار دولار استثمارات جديدة

وتنص وثيقة ملكية الدولة على التخارج من 5 أنشطة في قطاع الزراعة مثـل الحبوب عدا القمـح، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وأيضا قطاعات النقل النهرى وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية، التي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطـة البرمجيات، والاستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائي، ومن تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد.

وفي ذلك الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري كان يعاني من فجوة تمويلية بالعملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة، و الحكومة أتخذت كافة السيناريوهات الازمة لحل تلك الأزمة، وبنائًا على هذا الحكومة لان تتيح الفرصة للمواطنين بالمشاركة في الاقتصاد المصري.

وأكد العمدة – في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البورصة المصرية في عام 2005 و2007 كانت مصدر مهم لجزي العملة الصعبة إلى مصر، ووصيقة ملكية الدولة وتزويد القطاع الخاص، يتيح طرح الشركات الحكومية في البورصة، وفي الغالب سوف يتم طرح 20 شركة حكومية في البداية، ولكنها لن تطرح بالكامل، سوف يطرح منها حصص لا تتعدى الـ"40%"، وهذا سيساهم في إرتفاع نسبة الاقتصاد الخاص في الاقتصاد الوطني وسيعمل أيضًا على تنويع الملكية.

واستكمل العمدة: كل هذا سوف يرفع قيمة البورصة المصرية وسيجدد نشاطها بشكل أكبر وموسع، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص يجب أن يتم من خلال طرح شركات قوية، مشيرًا أن الوقت الحالي يعد الأنسب للاستئناف الطروحات الحكومية والاستفادة من تغير قيمة الأصول نتيجة سعر الصرف المرن.

واختتم العمدة، أن مصر سوف يعود عليها العديد من المكاسب عقب الطرح، وهي عودة إنتعاش الاقتصاد مرة أخرى بشكل قوي، وذيادة مساهمة القطاع الخاص، زيادة السيولة والتداول داخل البورصة المصرية وهذا له إنعكاسات جيدة على الاقتصاد، وتعود البورصة المصرية مصدر لجزب العملة الصعبة والمستثمرين، ويحول مدخرات المصرين من السوق السوداء إلى أسهم البورصة، ولا سيما أن الشركات المطروحة قوية وتعد من الشركات العملاقة التي تحقق مكاسب كبيرة كل عام.