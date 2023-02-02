بسبب الطقس والاستثمار.. السفر والسياحة: ندعو دول الاتحاد الأوروبي لزيارة مدينة الغردقة..فيديو

متحف الرمال الجديد بالغردقة أول متحف من نوعه على مستوى الشرق الأوسط

أكد مجدي صادق عضو غرفة شركات ووكالات السفر السياحة، أن مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، من أهم المدن السياحية بمصر، وأن لازال بها مساحات كبيرة، لعمل العديد من المشاريع، وهناك سعي لإنشاء مثل هذه المتاحف والخدمات السياحية.

وأوضح مجدي صادق خلال مداخلة له عبر برنامج "90 دقيقة" تقديم الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر فضائية "المحور" أن هناك مبادرة هامة جدا، ندعو من خلالها جميع أجانب دول الأتحاد الأوروبي الذين يعانوا من برودة الجو، أن يأتوا إلى مدينة الغردقة.

وأشار مجدي صاديق إلى أن مصر دائما ما ينصح بها للأجانب، متابعا إذا تم تشجيع الاستثمار السياحي في مدن مثل الغردقة، ومرسى علم، و تطويرهم وتم عمل تسهيلات للمستثمرين، هذا سيؤثر بشكل كبير على القطاع السياحي بمصر.



