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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة باستخدام السلاح النووي

صدى البلد

أعلنت كوريا الشمالية أنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، كما هددت باستخدام "القوة النووية الساحقة" في أي مواجهة مستقبلية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزارة خارجية كوريا الشمالية صباح اليوم الخميس في بيان إن التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة بالمنطقة دفع الوضع إلى أقصى الخطوط الحمراء، ما يهدد بتحويل شبه الجزيرة الكورية إلى ترسانة حرب ضخمة، حسب تعبيرها.

وأضاف البيان أن بيونج يانج لم تعد مهتمة بالحوار طالما ظلت واشنطن تنتهج "سياسات معادية".

وندد البيان بالتدريبات التي نفذتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأربعاء باستخدام طائرات مقاتلة من كلا البلدين، وهدد بالرد على أي تحركات عسكرية أمريكية بما في ذلك "القوة النووية الساحقة إذا لزم الأمر".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أجرى مباحثات في سول الثلاثاء مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، حيث دان أوستن ما وصفها باستفزازات كوريا الشمالية وتقويضها للاستقرار في المنطقة، مؤكدا التزام بلاده باتخاذ إجراءات الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية.

واتفق الوزيران على مراجعة إستراتيجية الردع بشأن تهديدات كوريا الشمالية، لا سيما بعدما دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا إلى زيادة "هائلة" في ترسانة بيونغ يانغ النووية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعربت عن امتنان موسكو لبيونج يانج، مؤكدة أن تصريح كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي عن دور واشنطن في أوكرانيا، جريء وحاسم.

وقالت: "هذا توصيف واقعي لتصرفات واشنطن وأتباعها للتأجيج في أوكرانيا. نحن ممتنون حقا لدعم بلدنا بهذا الموقف الثابت. هذا ليس مجرد طرح أو شعار سياسي، وإنما موقف منطقى".

وتابعت: "بالمناسبة، العديد من الدول الأخرى تتخذ موقفا مماثلا. ثمة من يتحدث علانية، وبصراحة، وثمة من يتحفظ على التعبير العلني عن تضامنه معنا، لتجنب الابتزاز والضغط الذي تمارسه عليهم واشنطن، لذلك، نحن نعتبر أن بيونغ يانغ أظهرت صوتا سياديا جريئا وحاسما على الساحة الدولية".

وفي وقت سابق، قالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، هي المسؤولة عن نزاع أوكرانيا، وستكون كوريا الديمقراطية دائما إلى جانب الشعب والجيش الروسيين، الذي يحمي كرامة وشرف الدولة الروسية، وسيادتها وأمنها.

كوريا كوريا الشمالية الولايات المتحدة النووي النووية بيونج يانج

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