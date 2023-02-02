السعودية.. الإعلان عن موعد محاكمة قاتلة الطالب الوليد الغريبي

ذكرت قناة "العربية" أن عم المبتعث السعودي الوليد الغريبي، والذي لقى مصرعه في الولايات المتحدة أكد أن القاتلة ستمثل أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الجاري، بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

ورفضت محكمة فيلادلفيا، الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وذكر سعد الغريبي أن القاتلة، بحسب ما أدلت به أثناء الاستجواب، أنها طلبت منه المساعدة بنقل أغراضها، فعندما صعد معها إلى غرفتها قامت بطعنه ورميه في الحمام المشترك ولاذت بالفرار.

طُعن غدرًا

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “سبق” السعودية بأن الغريبي تم طعمه برقبته وهو في دورة المياه وفارق الحياة مغدورًا، وكان على وشك التخرج، إذ تخصص في هندسة الشبكات، وتبقى على فرحة التخرج قرابة الشهرين.

وذكر عم الغريبي محمد الغريبي" لـ"سبق": الوليد الله يرحمه يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، والمتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره رحمه الله وهو بالحمام بطعنه برقبته وسرقت هاتفه الجوال والجهاز المحمول ومحفظته وهربت، والحمد لله على كل حال".

واختتم: "تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات وعمرها 19 عامًا، وحسبنا الله وكفى، أما عن الرسالة المتداولة التي تقول إنه عرض أثاثه للبيع وهكذا لا صحة لها، وبالنسبة للجثمان والعزاء السفارة ذكرت لأخي والد المتوفى غداً يستلمها وإن شاء الله يوصل بالسلامة، ويتم تحديد موعد الصلاة والعزاء".

وقالت السفارة السعودية في 28 يناير الماضي إنها تابعت “ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبد الله الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا”.

وأشارت السفارة إلى اعتقال المتهمة “وهي قيد التحقيقات حاليا”، لافتة إلى استكمال "كافة الإجراءات اللازمة مع السلطات المعنية الأميركية" لنقل جثمانه إلى المملكة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق بأن قوات الشرطة والمسعفين عثروا على الغريبي، البالغ من العمر 25 عاما، وهو مقتول بعد تعرضه لطعنة في الرقبة في حمام بالطابق الثالث من مبنى سكني بمنطقة جيرمان تاون.

ونقلت شبكة “إيه بي سي 27” نيوز المحلية عن الشرطة القول إن امرأة تبلغ من العمر 19 عاما وتدعى، نيكول ماري رودجرز، من ولاية جورجيا اعتقلت على خلفية الحادث بتهمة القتل العمد والسرقة.