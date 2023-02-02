هبة عبد الرحمن تقتحم مهن الرجال وتعمل في النقاشة.. تفاصيل

روت هبة عبدالرحمن، تفاصيل اقتحامها مهنة النقاشة، قائلة:" تعلمت المهنة من تقليد الأخرين ومشاهدتهم..متابعة:" أنا مساعدة تمريض في الأساس".

واسترسلت “هبة عبدالرحمن” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، :" بدأت العمل بالتطوع وشغلي كان حلو..محدش كان بيصدق أن الشغل دا بتاعي"، متابعة:" بحب الألوان والتجديد".

وأضافت:" مارست المهنة في البداية لدى السيدات فقط، ولكن مع مرور الوقت بدأت في العمل مع الأسر والسيدات".

وأكملت:" أنا جدة لـ 3 أولاد وأم لـ 3 بنات..متابعة:" الشغل كله صعب ولكن مادام بحب المهنة كل حاجة هتبقى سهلة".