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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع طفل وإصابة شابين فى حادث تصادم بالشرقية

صدى البلد

شهد طريق البراكتية السعدى حادث مروع ، حيث تفاجأت سيارة بأخرى فى ملف الطريق مما أدى إلى تصادم السيارتين ببعضهم وتسبب الحادث فى وفاة طفل واصابة 2 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول طفل لقى مصرعه وإصابة ٢ آخريين إثر تصادم سيارتين ببعضهم  وأدى ذلك الحادث الى مصرع طفل وإصابة شابين.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل بسيارة نقل"تقيل" فى احدى ملفات طريق البراكتية - السعدى بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الحسينية  تحت تصرف جهات التحقيق ، كما يتلقي المصابين العلاج اللازم،و تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.

مدينه الحسينية محافظة الشرقية الشرقية مستشفى الحسينية الأجهزة الامنية

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