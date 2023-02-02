مصرع طفل وإصابة شابين فى حادث تصادم بالشرقية

شهد طريق البراكتية السعدى حادث مروع ، حيث تفاجأت سيارة بأخرى فى ملف الطريق مما أدى إلى تصادم السيارتين ببعضهم وتسبب الحادث فى وفاة طفل واصابة 2 آخرين.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى الحسينية المركزى بوصول طفل لقى مصرعه وإصابة ٢ آخريين إثر تصادم سيارتين ببعضهم وأدى ذلك الحادث الى مصرع طفل وإصابة شابين.

بالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ربع نقل بسيارة نقل"تقيل" فى احدى ملفات طريق البراكتية - السعدى بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

تم التحفظ على الجثة بثلاجة مستشفى الحسينية تحت تصرف جهات التحقيق ، كما يتلقي المصابين العلاج اللازم،و تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة.