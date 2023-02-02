بيان عاجل من بولندا بشأن إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي أمس الأربعاء إن بلاده جاهزة لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 في حال اتخذ الحلفاء الغربيون بالإجماع قرارا بذلك.

وقال مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية "إذا كان هذا قرار حلف الناتو بأكمله، فإن بولندا ستؤيد إرسال هذه الطائرات المقاتلة".

وأضاف رئيس وزراء بولندا "تقييمي مبني على ما تقرره دول حلف شمال الأطلسي مجتمعة".

وأشار مورافيتسكي إلى أن على الحلفاء الغربيين تنسيق أي خطوة لإرسال طائرات مقاتلة "لأن هذه حرب بالغة الخطور. إن بولندا لا تشارك فيها وكذلك حلف الناتو"، موضحا أن القرار يحتاج إلى "بحث استراتيجي من حلف شمال الناتو بأكمله".

ولم توافق الدول الغربية إلا مؤخرا على إرسال دبابات متطورة إلى أوكرانيا، لكن كييف تلح في طلب تزويدها بطائرات إف-16 للمساعدة في مواجهة القوات الروسية.

إسرائيل تدخل على الخط

في سياق متصل، حذرت وزارة الخارجية الروسية إسرائيل، الأربعاء، من تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، بعدما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنّه "يدرس ذلك".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "في ما يتعلق بتسليم أسلحة لأوكرانيا، نحن لا نصنّف الدول بحسب الجغرافيا. نحن نقول إن كل الدول التي تسلّم أسلحة يجب أن تفهم أنّنا سنعتبر هذه الأسلحة أهدافاً مشروعة للقوات الروسية".

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي، تبنّت إسرائيل موقفاً حذراً تجاه موسكو، فيما صوتت على إدانة غزو أوكرانيا في الأمم المتحدة.

وتحرص إسرائيل على ما تسميه "علاقات خاصة" مع روسيا، إذ يعيش عندها أكثر من مليون مواطن من الاتحاد السوفياتي السابق.