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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أحمد العوض في قرية مصرية.. كيف روج للسياحة الريفية مع الحاجة نجاة

أحمد العوض في قرية
أحمد العوض في قرية مصرية.. كيف روج للسياحة الريفية

حرص البلوجر والمدون السعودي الشهير أحمد العوض على الترويج للسياحة الريفية في مصر، حيث ظهر عبر العديد من مقاطع الفيديو التي حصدت ملايين المشاهدات يظهر خلالها الريف المصري.

الحاجة نجاة والحاج أبو أحمد كانا مرشداه خلال رحلته في الريف، يبدأ الفيديو الأول وهي تستقبله في ريف مصري ويقول لها: "كيف حالك يا أمي، أنا اسمي زي ابنك عاوز أسكن معاكم".

بلوجر سعودي في الريف المصري

رحبت به الحاجة نجاة وزوجها أبو أحمد كما لقبهما، ثم بدأ في جولته في الريف، وبدا معجبا به.

وقالت للبلوجر السعودي أحمد العوض: "انت ميجيش أعز منك"، واصطحباه للتجول في الأرض الزراعية.

ثم بدأ في تنفيذ مقلب، وقال للمسن المصري: "إذ عرضت عليك الزواج من فتاة صغيرة وأموال زواجها جاهزة والفتاة جميلة وموافقة، هل توافق؟".

أجاب الحاج أبو أحمد قائلا "ولا كنوز الدنيا، أم أحمد زوجة مخلصة وأصيلة مقدرش ابعد عنها".

وأشاد الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي نشرها أحمد العوض، وطالبوا بضررة الترويج للسياحة الريفية في مصر أيضا.

ومن المعروف أنه عادة ما يحرص السائحين في مصر على زيارة الأماكن الأثرية أو المتاحف، لكن حرص العوض على إظهار وجه مصر الريف لمتابعيه من حول العالم.

مواقع التواصل الاجتماعي الترويج للسياحة الريف المصري الأرض الزراعية

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