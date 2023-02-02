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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي أمريكي: واشنطن تتعهد بعزل روسيا في الأمم المتحدة

صدى البلد

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن إدارة جو بايدن وحلفائها يعملون على عزل روسيا في المنظمة العالمية، ودعت إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن للحد من تأثير موسكو، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية.

التقى مسؤولون أمريكيون وأوروبيون بالسلطات الأوكرانية في كييف لمناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك الشفافية لإعادة الإعمار، حيث تكثف حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي حملتها على الفساد.

وقال شخص مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمدفعية وذخيرة طويلة المدى كجزء من حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تبلغ قيمتها ملياري دولار.

روسيا واشنطن بايدن بلومبرج موسكو

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