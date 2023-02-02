عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"شاهد" الدورة الرياضية للطلائع بمركز شباب مدينة دمياط

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

.

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بمشاركة الفروع الإدارية المختلفة على مستوى المحافظة نهائي فعاليات الدورة الرياضية للطلائع من سن 13 سنة وحتي 16 سنة في ألعاب "شد الحبل، جري 100م" والتي أقيمت بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية)، تم ببداية اليوم عمل قرعة لتحديد الفرق المنافسة لبعضها البعض، وتمت الألعاب بملاعب مركز الشباب.

فاز مركز شباب شرمساح التابع لإدارة الزرقا فى شد الحبل، وفاز مركز شباب الناصرية التابع لإدارة فارسكور بالمركز الأول جري، مركز شباب الرحامنة التابع لإدارة الروضة مركز ثاني جري، مركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة فرع الزرقا بالمركز الثالث جري، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة الرياضية ضمن خطة إدارة تنمية النشء عن شهر يناير وتهدف إلى تنمية المهارات الرياضية وخلق روح المنافسة في مختلف الألعاب لدي الأعضاء.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.

وزارة الصحة تدعم مستشفيات دمياط بـ ٢,٢ مليون جنيه

FB_IMG_1675305788977
FB_IMG_1675305788977
FB_IMG_1675305783857
FB_IMG_1675305783857
FB_IMG_1675305786113
FB_IMG_1675305786113
FB_IMG_1675305777016
FB_IMG_1675305777016
دمياط وزير الشباب وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة محافظ دمياط منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة بدأت.. ماذا ينتظر مصر الـ 48 ساعة المقبلة بشأن الطقس؟

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

خالد الغندور يفاجئ جمهور الأهلي بتصرّف لافت قبل مباراة كأس العالم للأندية

الفيفا يحسم.. تعليق صادم من خالد الغندور على أزمة قيد لاعبي الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

موضوعات متعلقة

وزارة الصحة تدعم مستشفيات دمياط بـ ٢,٢ مليون جنيه

أمطار غزيرة تضرب دمياط وتمنع مراكب الصيد من الخروج

ترشيحاتنا

بنتصل عشوائي بالناس.. حبس عصابة النصب الإلكتروني

مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة|تفاصيل

دعاء التحصين اليومي.. اصرف الشر والأذى بأقوى الأدعية

خايفين من اللي جاي..هذه الأبراج تقلق من المستقبل

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 2 فبراير

بسبب ضربة جزاء..التعدي على شاب وإصابته بـ 70 غرزة فى الوجه ببنها|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريم أوزرلي تتألق بفستان لافت في جلسة تصوير جديدة

نجوى كرم تبرز رشاقتها بإطلالة ساحرة| شاهد

أحلى حاجة هتشوفها النهارده..أب يلتقط صورا من كل الزوايا لابنته في سعادة..فيديو

مليئة بالطعام منذ 5000 عام..الكشف عن حانة قد تعيد كتابة تاريخ العراق

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ