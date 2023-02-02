"شاهد" الدورة الرياضية للطلائع بمركز شباب مدينة دمياط

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نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بدمياط بمشاركة الفروع الإدارية المختلفة على مستوى المحافظة نهائي فعاليات الدورة الرياضية للطلائع من سن 13 سنة وحتي 16 سنة في ألعاب "شد الحبل، جري 100م" والتي أقيمت بمركز شباب مدينة دمياط (الساحة الشعبية)، تم ببداية اليوم عمل قرعة لتحديد الفرق المنافسة لبعضها البعض، وتمت الألعاب بملاعب مركز الشباب.

فاز مركز شباب شرمساح التابع لإدارة الزرقا فى شد الحبل، وفاز مركز شباب الناصرية التابع لإدارة فارسكور بالمركز الأول جري، مركز شباب الرحامنة التابع لإدارة الروضة مركز ثاني جري، مركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة فرع الزرقا بالمركز الثالث جري، وتم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة الرياضية ضمن خطة إدارة تنمية النشء عن شهر يناير وتهدف إلى تنمية المهارات الرياضية وخلق روح المنافسة في مختلف الألعاب لدي الأعضاء.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.

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