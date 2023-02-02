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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أرصاد السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية منذ قليل، بيانًا، كشف فيه عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال المركز في بيان نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "طقس اليوم سيشهد سحبًا رعدية ممطرة على  الشرقية، تبوك، الجوف والحدود الشمالية وجازان، عسير والباحة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على الحدود الشمالية والجوف. كما لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك علقان - الظهر- جبل اللوز ".

وأضاف: "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف".

وتابع: "حالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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وأمس، توقع الباحث السعودي  في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، هبوب موجة برد شبه قوية على السعودية وهي الموجة السابعة منذ دخول الشتاء لهذا العام ، حيث تُسبق برياحٍ نشطة مثيرة للغبار على معظم المناطق، ابتداءً من مساء يوم غدٍ الخميس.

وبعث الحصيني برسالة عاجلة الى الآباء والأمهات بضرورة الحرص على إلباس أبنائهم وبناتهم اللبس الشتوي الثقيل، باعتبار أن ذروة موجة البرد تكون في إجازة نهاية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنها مهمة للجميع خصوصًا لمن يهوى الخروج إلى البر أو الأماكن المفتوحة بـ السعودية .

وذكر  "الحصيني": اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال حتى الساعة الثامنة مساءً يومي الإجازة إلا أن يكون هناك غرف أو خيام فيمكن البقاء في البر والاستراحات.

ولفت إلى أن الحرارة المتوقعة  على المنطقة الشمالية من صفر إلى اثنين فوق الصفر، والمنطقة الوسطى من 2 إلى 8 درجات، والمنطقة الشرقية والمدينة من 6 إلى 12 درجة مئوية، منبهًا بقوله : "انتبهوا موجة البرد تأتي بعد دفء".

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