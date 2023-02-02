عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفعيلًا لخطة النشاط.. طلاب جامعة الأقصر يزورون معرض الكتاب

تفعيلًا لخطة النشاط
تفعيلًا لخطة النشاط الطلابي.. طلاب جامعة الأقصر يزورون معرض

 

شاركت جامعة الأقصر، تحت رعاية  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بزيارة وفد طلابي من الجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض، بإشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي بالجامعة،  بقيادة دكتورة علا علي إبراهيم،  مدير الإدارة.

انطلاق 40 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

إزالة التعديات على أرض مخصصة لبناء مدرسة الطوايع بإسنا جنوب الأقصر

وأكد   الدكتور حمدي محمد حسين،  رئيس جامعة، على أهمية الأنشطة الطلابية؛  لما تحققه من دور فعال،  في بناء شخصية الطالب، وصقل مهاراته الحياتية، موجهًا باستمرار مثل  هذه الزيارات.

وأوضح الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب،  أن هذه الزيارة تأتي فى ضوء تفعيل خطة النشاط الطلابي، خلال إجازة نصف العام الدراسي من العام الجامعي الحالي 2022 2023، تحت رعاية رئيس الجامعة.

وأشار مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن وفد طلاب الجامعة، حرصوا على زيارة عدد من الأجنحة الهامة بمعرض الكتاب، منها:  جناح جهاز مكافحة الفساد، التابع لهيئة الرقابة الإدارية،  وجناح الأزهر الشريف، وجناح دار الإفتاء المصرية،   بإشراف الدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

IMG-20230202-WA0031
IMG-20230202-WA0031
IMG-20230202-WA0033
IMG-20230202-WA0033
IMG-20230202-WA0030
IMG-20230202-WA0030
IMG-20230202-WA0029
IMG-20230202-WA0029
IMG-20230202-WA0032
IMG-20230202-WA0032
الأقصر الانشطة الطلابية جامعة الاقصر معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب طلاب الجامعة معرض القاهرة الدولي للكت النشاط الثقافى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من اللجنة الطبية الخاصة بكأس العالم بشأن ديانج وحسين الشحات

خطاب رسمي خلال ساعات | ميدو يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

حسين الشحات | رد فعل الفيفا بعد ثلاثية الأهلي في أوكلاند سيتي

يا كهربا يا بن اللاعيبة..إبراهيم فايق: الهدف الثالث فى أوكلاند سيتي يتدرس

بشري سارة ..زيادة الدعم لـ 75 جنيها وإعادة المحذوفين من بطاقات التموين..سيناريوهات برلمانية

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه لكل أسرة مصرية.. 8 سينايوهات لحل أزمة الزيادة السكانية|مقترحات برلمانية

العثور على جثة رضيع داخل حمامات السيدات بمستشفى ناصر العام

بدون هزيمة .. أوكلاند سيتي ينضم لضحايا الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

وزيرة الهجرة: لا نعارض رغبات الشباب ونسعى لتوفير الفرص الآمنة

تسريبات تكشف مواصفات أرخص موبايل قادم من سامسونج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمس القلب.. شاهد ردة فعل أحمد حلمي على صوت منشد شاب

هتنجذبي له في البداية.. إزاي تعرفي إن الشخص المرتبطة بيه مختل عقليا؟!

بعد النقل للعاصمة الإدارية.. ما مصير مبنى مجمع التحرير ووزارة الداخلية| تفاصيل

يخفض الكوليسترول بنسبة 60%.. تناول هذا الطعام على مائدة الإفطار

فيديو

ناقد رياضى يوضح.. دور سافيو في عدم انضمام سوزا البرازيلي للأهلي/ فيديو جراف

احتفلت بدوري الزمالك .. أحمد موسى يشيد بالخطيب وثلاثية الأهلي في مونديال الأندية

حريق مستشفى النور المحمدي بالمطرية.. ننشر التفاصيل الكاملة للحادث وعدد الوفيات|تغطية خاصة

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة انتقالها للإقامة في لبنان / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ