تفعيلًا لخطة النشاط.. طلاب جامعة الأقصر يزورون معرض الكتاب

شاركت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، بزيارة وفد طلابي من الجامعة، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض، بإشراف الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنفيذ إدارة النشاط الثقافي بالجامعة، بقيادة دكتورة علا علي إبراهيم، مدير الإدارة.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة، على أهمية الأنشطة الطلابية؛ لما تحققه من دور فعال، في بناء شخصية الطالب، وصقل مهاراته الحياتية، موجهًا باستمرار مثل هذه الزيارات.

وأوضح الدكتور وائل محمد الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن هذه الزيارة تأتي فى ضوء تفعيل خطة النشاط الطلابي، خلال إجازة نصف العام الدراسي من العام الجامعي الحالي 2022 2023، تحت رعاية رئيس الجامعة.

وأشار مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إلى أن وفد طلاب الجامعة، حرصوا على زيارة عدد من الأجنحة الهامة بمعرض الكتاب، منها: جناح جهاز مكافحة الفساد، التابع لهيئة الرقابة الإدارية، وجناح الأزهر الشريف، وجناح دار الإفتاء المصرية، بإشراف الدكتور محمود سيد قرني، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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