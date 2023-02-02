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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس مصر اليوم.. الأرصاد تبشر بتحسن الأحوال الجوية |تفاصيل

الارصاد
الارصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية كانت هناك تقلبات جوية بالفعل بعد فترة الاستقرار والدفء التي كنا نعيشها، مشيرة إلى أننا بداية من اليوم نبدأ نشهد تحسن فى الأحوال الجوية ، وتبدأ سرعات الرياح أن تهدأ.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الأمطار بدأت بالأمس خلال فترة المساء على مناطق موجودة فى شمال البلاد، موضحة أن اليوم الطقس غائم على بعض المناطق، مما يحجب جزء من أشعة الشمس، إلى جانب فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مثل أمس.

وتابعت أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري تسجل 18 درجة مئوية، لافتة إلى اننا نشعر بالأجواء الشتوية  على الأقل لمنتصف الأسبوع القادم.

الدكتورة منار غانم الاحوال الجوية الطقس غائم درجات الحرارة القاهرة الكبرى

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