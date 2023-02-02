بارد ليلا على تلك الأنحاء.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرضت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 2-2- 2023، في القاهرة والمحافظات.



درجات الحرارة وحالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الخميس، طقس بارد خلال الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري، وشديد البرودة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 9

مطروح 16 9

شرم الشيخ 21 12

الإسماعيلية 18 9

قنا 19 8

أسوان 20 9