وزير التعليم يكشف تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم الجديدة في المدارس

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن 80% من حصيلة مجموعات الدعم ستذهب للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة ل مجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن