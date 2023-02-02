وزير التعليم يكشف تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم الجديدة في المدارس

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مجموعات الدعم المدرسية اختيارية للطلاب.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تلبية احتياجات الطلاب الخاصة بالمعلمين حتى ولو من خارج منظومة التربية والتعليم بعد منحه دورة ومعرفة تاريخه ومؤهلاته العلمية
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن 80% من حصيلة مجموعات الدعم ستذهب للمعلم وسيحصل عليها مباشرة، مضيفا أن هناك حوكمة ل مجموعات الدعم المدرسية ماليا وفنيا.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه تم صدور قرارا بشأن تفاصيل وأسعار مجموعات الدعم للطلاب، مؤكدا أن
- صفوف الشهادات العامة الحد الأدنى 20 جنيها والأقصى 80 جنيها للمجموعة المدرسية الرسمية العربى وهذا المبلغ يختلف من منطقة لأخرى حسب الظروف المادية
- ويتم تحديد المبالغ للمجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية والمديريات
- وبالنسبة لمدارس اللغات 30 جنيها حد أدنى و100 جنيها حد أقصى.
- الحصة لن تقل عن ساعة ونصف لكن من الممكن ان تزيد مدتها
- بالنسبة لصفوف النقل الحد الأدنى 20 جنيها وحد أقصى 50 جنيها ومن 30 حتى 60 جنيها للغات
- وتخفض نسبة 50% من أبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والأيتام والمصابين بعجز كلى بعد تقديم المستندات .