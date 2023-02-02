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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل| خادم الحرمين يعفي محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه.. تفاصيل

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، بإعفاء الدكتور فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي، من منصبه.

كما أمر العاهل السعودي، بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.

وفي وقت سابق، أصدر الملك سلمان، أمراً ملكياً بترقية 148 عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.

وأشاد النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب بالأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء للنيابة العامة، واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وثمن النائب العام بما تحظى به النيابة العامة من  خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من دعم مستمر، معربا عن تمنياته بأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهمات المنوطة بهم.

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