"الاستثمار الأوروبي": 17 مليار يورو لدعم أمن الطاقة والاقتصاد الأخضر بدول الاتحاد

وقّعت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار على تمويل جديد بمبلغ قياسي لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة وتخزين وشبكات الطاقة في عام 2022، في خطوة تؤكد التزام بنك الاتحاد الأوروبي الثابت بضمان توفير الطاقة بأسعار معقولة في مرحلة يكتنفها الغموض الشديد، حيث بلغ إجمالي تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لمشروعات الطاقة المستدامة داخل الاتحاد الأوروبي 17.06 مليار يورو، وبدأ البنك في طرح حزمة مخصصة من الدعم لخطة "REPowerEU" الهادفة إلى إنهاء الاعتماد على واردات النفط الروسية.

وبلغ مجموع التمويل الذي وقعت عليه مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي) خلال العام الماضي 72.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل استثمارات تناهز قيمتها 260 مليار يورو وأن يوفر 950,000 فرصة عمل بحلول عام 2026.

وتم تخصيص ما يقرب من نصف القروض التي وقعها البنك الأوروبي للاستثمار في الاتحاد الأوروبي (46 %) لمشروعات في المناطق المستفيدة من سياسة التماسك للاتحاد ما يؤكد دعم البنك للنمو المنصف والتقارب بين دول الاتحاد كافة.

وفي هذا السياق، صرّح رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فيرنر هوير خلال إصدار النتائج السنوية للمجموعة في بروكسل قائلًا: "وفينا بوعودنا، وتخطينا أهدافنا، ونترجم أقوالنا إلى أفعال. إن بنك الاتحاد الأوروبي يستخدم كامل قدرته المالية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعافٍ مستدام".

وقدّم البنك الأوروبي للاستثمار إغاثة فورية لأوكرانيا مباشرةً بعد اندلاع الأزمة إذ قدّم خلال العام الماضي 1.7 مليار يورو للمساعدة في تمويل الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية التي دمرها القصف الروسي في البلاد، ولا يزال البنك ملتزمًا بتكثيف أنشطته في أوكرانيا بما يتماشى مع التفويض الذي منحه قادة الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والشركاء الدوليين.

وتابع أنه بالإضافة إلى دعم أوكرانيا، وقّع البنك الأوروبي للاستثمار في العالم على تمويل جديد بقيمة 9.1 مليار يورو عام 2022، ليصل إجمالي عمليات الذراع المختصة بالشراكات العالمية للبنك الأوروبي للاستثمار، التي تم إطلاقها قبل عام، إلى 10.8 مليار يورو.

وارتفع مجددًا التمويل الأخضر من البنك الأوروبي للاستثمار بشكل كبير ليصل إلى 36.5 مليار يورو (58% من المجموع)، ما يعني أن البنك وفى بالتزامه بتخصيص نصف موارده على الأقل للعمل المناخي والاستدامة البيئية، وذلك قبل وقت طويل من بلوغ هدفه المحدد له في عام 2025، وبشكل عام تسير مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها المتمثل في دعم التمويل الأخضر بقيمة تريليون يورو خلال هذا العقد، بعد أن سبق ودعمت الاستثمارات بـ 222 مليار يورو على مدى العامين الماضيين.

وقال الرئيس هوير: "في الوقت الذي تنفذ فيه الولايات المتحدة أكبر برنامج للإعانات الخضراء في التاريخ، من الضروري أن تحذو أوروبا حذوها وتواصل المسار نفسه من أجل المحافظة على سلامة كوكبنا وحماية القدرة التنافسية لاقتصاداتنا. وسيضطلع بنك الاتحاد الأوروبي بدوره في تمويل الابتكار المحلي الذي سيقودنا إلى صافي الانبعاثات الصفرية".



أنشطة صندوق الاستثمار الأوروبي

وفي عام 2022 خصص صندوق الاستثمار الأوروبي أكثر من 9 مليارات يورو للشركات الصغيرة ومشروعات المناخ والبنية التحتية، ومن المتوقع أن يحشد استثمارات تناهز قيمتها 97 مليار يورو لدعم التحوُّل الشامل إلى الحياد المناخي والتحول الرقمي للصناعات الأوروبية والقدرة التنافسية لأصحاب المشروعات في الاتحاد الأوروبي، وفي حين استهدف حوالي ثلث المبلغ الذي تم التوقيع عليه مجالات الاستدامة والتحول الأخضر، تم استثمار 27% في الشركات الصغيرة العاملة في مجالَي الابتكار والرقمنة.

وفي ظل الآفاق الاقتصادية العسيرة لعام 2023، يخطط الصندوق للمضي قدمًا في تنفيذ برنامج "InvestEU" متعدد الموضوعات واستكماله بخطط جديدة، مثل مبادرة أبطال التكنولوجيا الأوروبيين المتوقع إطلاقها في الأسابيع المقبلة لدعم الابتكار المحلي، والأهم من ذلك هو أن استثمارات الصندوق في أسهم رأس المال في الصناعات الخضراء ستدعم خطة "REPowerEU" للتخلص من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري.

وفي هذا الإطار، قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار الأوروبي ماريجوت فالكستيد: "سيبني الصندوق على العمل المنجز حتى الآن ويحافظ على نشاطه وفعاليته التشغيلية، متكيفًا مع العالم المتغير من حولنا، فيما يسعى جاهدًا لتوجيه الموارد العامة بشكل فعال إلى حيث تشتد الحاجة إليها. وسنواصل دعم الشركات الأوروبية الصغيرة ونعمل في الوقت نفسه على تنمية نشاطنا في إيجاد حلول للتمويل الموجه نحو الاستدامة مثل صناديق المناخ والبنية التحتية".



الاستجابة للجائحة

ما إن تفشى الوباء في العالم حتى سارعت مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل للشركات الأوروبية. وبفضل دعم 22 دولة من الدول الأعضاء، أسست مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار صندوق الضمان الأوروبي الذي وقّع في غضون عامين من بدء نشاطه على قروض وضمانات وتمويل بأسهم وأشباه أسهم رأس المال بقيمة 20.9 مليار يورو (من أصل مبلغ متاح قدره 24.4 مليار يورو) للسماح للشركات، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالصمود في وجه الوباء وشق طريقها للخروج من الأزمة التي خلفها. ومن المتوقع أن تحشد جميع عقود التمويل الموقعة في إطار الصندوق استثمارات بقيمة 183.5 مليار يورو لصالح الاقتصادات الأوروبية.

